Agnico-Eagle Mines - Keilformation als Katalysator

Seit März hat die Agnico Eagle-Aktie eine scharfe Preiskorrektur durchlaufen: Von 255 USD fiel der Goldtitel auf 135 USD zurück. Im Verlauf dieses Rücksetzers wurden „überhitzte Erwartungen“ abgebaut und es hat technisch eine Bereinigung stattgefunden. Charttechnisch vollzog sich die beschriebene Korrektur in Form einer klassischen Keilformation. Genau diese Konstellation gilt häufig als Vorbote für eine Trendfortsetzung, welche dank des erfolgten Ausbruchs jetzt deutlich an Konturen gewinnt. Vermutlich sogar mehr als das, denn aktuell spricht der Ausbruch aus dem Keil dafür, dass die Aktie wieder in die Erfolgsspur zurückkehrt. Vor diesem Hintergrund definieren wir einen Anstieg über die 50 Wochen Linie (akt. bei 180,84 USD) als wichtigen Katalysator in Richtung Norden, zumal der trendfolgende MACD auf Wochenbasis auf historisch niedrigem Niveau gerade ein neues Einstiegssignal geliefert hat (siehe Chart). Die jüngsten Aufwärtsgaps auf Tagesbasis unterstreichen die Ambitionen der Bullen zusätzlich. Das Aprilhoch bei 224,35 USD definiert das nächste Anlaufziel, ehe das Allzeithoch bei 255,24 USD wieder auf die Agenda rückt. Die Kurslücke im Tagesbereich bei 196,10/189,69 USD kann indes als Absicherung herangezogen werden.

Agnico-Eagle Mines (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Agnico-Eagle Mines

Quelle: LSEG, tradesignal²

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