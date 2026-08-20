AKTIE IM FOKUS: Kaufempfehlungen treiben Sartorius und Stedim Biotech an

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Sartorius und ihrer französischen Tochter Sartorius Stedim Biotech haben am Donnerstag von Kaufempfehlungen der UBS profitiert. Für Sartorius Vorzugsaktien ging es auf der Handelsplattform Tradegate am Morgen mit 242,80 Euro um 3,5 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Vortag. Stedim-Papiere zogen gegenüber dem Pariser Handelsende um drei Prozent an.

Premium-Wachstum verdiene auch eine Premium-Bewertung, schrieb der UBS-Analyst Matthew Weston zu Sartorius. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen bis 2031 im Schnitt um rund drei Prozent. In der Biopharmazie-Sparte (Bioprocess Solutions, BPS) sieht Weston anhaltend starke Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien für die Medikamentenherstellung. Für das Geschäft des BPS-Bereichs mit Geräten rechnet er wohl ab dem zweiten Halbjahr 2027 mit einer Erholung.

Mit seinem Sartorius-Kursziel von 300 Euro traut er den Aktien die Rückkehr auf das Niveau vom Frühjahr 2024 zu. Ihren Rekord hatten sie im November 2021 bei gut 631 Euro gesehen./ag/jha/