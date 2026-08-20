AKTIE IM FOKUS: Ströer schwach - Kepler sieht 'ohne Deal' kaum Kaufanreize

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Ströer haben am Donnerstagmorgen mit fast 3 Prozent Abschlag ihre 21-Tage-Linie auf den Prüfstand gestellt. Vom Jahreshoch bei 42 Euro vor zwei Wochen haben sich die Papiere des Werbekonzerns inzwischen um 7 Prozent entfernt.

Die Experten der Investmentbank Kepler Cheuvreux senkten in einer Analyse ihr Kursziel auf 44 Euro und strichen ihre Kaufempfehlung. Die Chance, dass es zu einem Private-Equity-Deal kommt, und das Risiko, dass die Übernahmefantasie nicht aufgeht, hielten sich etwa die Waage, so die Branchenkenner. Im Fokus steht vor allem das lukrative Geschäft mit Außenwerbung, das auch sie weiter optimistisch sehen. Ohne einen Deal gebe es momentan aber kaum Kaufanreize, so die Kepler-Experten./ag/jha/

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