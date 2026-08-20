Altcoins vor großem Comeback? Das müsste passieren

Der Kurs von Bitcoin steckt in einer Entscheidungsphase. Seit dem Tief unter 60.000 Dollar Ende Juni bewegte sich der Kurs lange mit deutlich geringerer Schwankung entlang des langfristigen 200-Wochen-Trends. Am 19. August dann ging es deutlich nach oben, nachdem US-Finanzminister Scott Bessent angekündigt hat, dass die USA stärker am Anleihemarkt intervenieren werden, um die Renditen zu drücken.

Noch ist offen, ob der Kurs entsprechend früherer Bärenmarktzyklen noch einmal deutlich unter den 200-Wochen-Trend fällt. Ein Rückgang in Richtung 50.000 Dollar bleibt möglich, während für einen Einbruch bis auf 40.000 Dollar vermutlich ein zusätzlicher externer Schock notwendig wäre.

Bei Altcoins sieht es bisher düster aus

Noch schwieriger ist die Situation am Altcoin-Markt. Während Bitcoin in den vergangenen Jahren seinen Platz als ernstzunehmende Makro-Anlage festigen konnte, notiert der restliche Krypto-Sektor weiterhin deutlich unter seinen früheren Höchstständen. Die spekulativen Narrative des letzten Zyklus sind weitgehend verschwunden und eine neue Altcoin-Saison ist bislang nicht in Sicht.

In diesem Video analysiert Alexander Mayer, ob Bitcoin vor dem finalen Rücksetzer des aktuellen Bärenmarktes steht, warum Altcoins trotz ihrer schwachen Kursentwicklung langfristig vor einem Comeback stehen könnten und welche Signale für einen erneuten Einstieg entscheidend wären.