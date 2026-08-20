ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Daimler-Truck-Ziel auf 39 Euro - 'Underperform'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 37 auf 39 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underperform" belassen. Harry Martin legte am Mittwoch dar, warum sich die Aktie zuletzt schwächer entwickelt habe als andere Werte und warum er skeptisch bleibt. Der Nutzfahrzeugbauer mache bei den Kosten nur begrenzte Fortschritte, habe aber vor allem ein Produktproblem, das er an Marktanteilsverlusten in wichtigen europäischen Märkten festmacht. Dies sei symptomatisch für eine schwächere Wettbewerbsfähigkeit und Markenwahrnehmung./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 21:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 04:01 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Daimler Truck

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Beteiligungs-Aktien mit großem Abschlag
Kannst du hier wirklich einen Euro für 50 Cent kaufen?gestern, 13:00 Uhr · onvista
Bund-Renditen so hoch wie zuletzt 2011
Drei Gründe für den Anleihe-Crashgestern, 12:05 Uhr · onvista
TecDax-notierter Traditionswert
Trotz Rally: Diese Aktie hat ihr Potenzial noch nicht ausgereizt18. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen