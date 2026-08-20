ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Daimler-Truck-Ziel auf 39 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 37 auf 39 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underperform" belassen. Harry Martin legte am Mittwoch dar, warum sich die Aktie zuletzt schwächer entwickelt habe als andere Werte und warum er skeptisch bleibt. Der Nutzfahrzeugbauer mache bei den Kosten nur begrenzte Fortschritte, habe aber vor allem ein Produktproblem, das er an Marktanteilsverlusten in wichtigen europäischen Märkten festmacht. Dies sei symptomatisch für eine schwächere Wettbewerbsfähigkeit und Markenwahrnehmung./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 21:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 04:01 / UTC

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