ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Siemens auf 319 Euro - 'Buy'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 292 auf 319 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Mittwoch an die Resultate des dritten Geschäftsquartals an. Bei ihrer Bewertung berücksichtigt sie zudem bereits in höherem Maße die Erwartungen an das Geschäftsjahr 2028./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 14:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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