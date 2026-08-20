ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt CTS Eventim auf 'Buy' - Ziel 100 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Henrik Paganetty nannte in einer ersten Reaktion am Donnerstag das zweite Quartal des Ticketvermarkters solide. Das Unternehmen habe etwas besser als am Markt erwartet abgeschnitten und den Ausblick bestätigt./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 12:12 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 12:12 / CEST
Das könnte dich auch interessieren
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Lufthansa auf 7,50 Euro - 'Underweight'gestern, 11:50 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Beteiligungs-Aktien mit großem AbschlagKannst du hier wirklich einen Euro für 50 Cent kaufen?gestern, 13:00 Uhr · onvista
Bund-Renditen so hoch wie zuletzt 2011Drei Gründe für den Anleihe-Crashgestern, 12:05 Uhr · onvista