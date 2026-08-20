ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Nordex auf 36 Euro - 'Underperform'

dpa-AFX · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nordex von 38 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Mark Fielding zog am Donnerstag nach der Berichtssaison im Kapitalgütersektor das Fazit, dass das zweite Quartal das stärkste seit drei Jahren gewesen sei. Das Wachstum werde weiterhin vom Rechenzentren-Ausbau für KI und der Luft- und Raumfahrtindustrie angeführt, aber auch in der Breite habe sich die Branchendynamik verbessert. Reizvoll seien vor diesen Hintergründen die Aktien von Schneider Electric, Siemens Energy, Melrose, Metso und Weir. Als eher zyklisch attraktiv wertete er Daimler Truck und Vesuvius./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nordex

Das könnte dich auch interessieren

Photovoltaik-Spezialist
SMA Solar setzt auf zweites Halbjahr - Aktie gefragt13. Aug. · dpa-AFX
SMA Solar setzt auf zweites Halbjahr - Aktie gefragt
Portfolio im Umbau
Berkshire kauft wieder Aktien: Neue Ära unter Abel?18. Aug. · onvista
Berkshire kauft wieder Aktien: Neue Ära unter Abel?
Märkte heute
Unterschätzung der Marktrisiken? Fokus auf Tech-Gigantengestern, 10:57 Uhr · onvista
Nico Santura
Chartzeit Marktbericht 15.08.2026
Warum Alphabet abgestraft, Microsoft und Amazon aber gefeiert werden16. Aug. · onvista
Die Börse in New York
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Beteiligungs-Aktien mit großem Abschlag
Kannst du hier wirklich einen Euro für 50 Cent kaufen?gestern, 13:00 Uhr · onvista
Bund-Renditen so hoch wie zuletzt 2011
Drei Gründe für den Anleihe-Crashgestern, 12:05 Uhr · onvista
TecDax-notierter Traditionswert
Trotz Rally: Diese Aktie hat ihr Potenzial noch nicht ausgereizt18. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen