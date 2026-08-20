ANALYSE-FLASH: UBS hebt Sartorius auf 'Buy' - Ziel hoch auf 300 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Sartorius von 240 auf 300 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Premium-Wachstum verdiene auch eine Premium-Bewertung, schrieb Analyst Matthew Weston am Mittwoch. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen bis 2031 im Schnitt um rund 3 Prozent. In seiner Biopharmazie-Sparte (Bioprocess Solutions, BPS) sieht Weston weiter eine starke Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien für die Medikamentenherstellung. Für das Geschäft des BPS-Bereichs mit Geräten rechnet er wohl ab dem zweiten Halbjahr 2027 mit einer Erholung./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 21:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Sartorius Vz.
UBS
Sartorius St.

Das könnte dich auch interessieren

Rüstungskonzern
Renk stark - JPMorgan sieht sie als attraktives Übernahmezielgestern, 06:53 Uhr · dpa-AFX
Renk stark - JPMorgan sieht sie als attraktives Übernahmeziel
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Beteiligungs-Aktien mit großem Abschlag
Kannst du hier wirklich einen Euro für 50 Cent kaufen?gestern, 13:00 Uhr · onvista
Bund-Renditen so hoch wie zuletzt 2011
Drei Gründe für den Anleihe-Crashgestern, 12:05 Uhr · onvista
TecDax-notierter Traditionswert
Trotz Rally: Diese Aktie hat ihr Potenzial noch nicht ausgereizt18. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen