APA ots news: Kommunalkredit mit starkem Neugeschäft

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    Hohe Nachfrage nach Infrastruktur- und Energiefinanzierungen -  
Rekordneugeschäft im H1 2026 und aktives Portfoliomanagement  
untermauern positiven Ausblick 

Wien (APA-ots) - - 

Rekordvolumen im Neugeschäft > EUR 1,0 Mrd. | +60 % 

- 

Rekordzahl von 27 Transaktionen | +50 % 

- 

Operatives Ergebnis vor Steuern und Kreditrisiko- und 
Bewertungsergebnis EUR 50,7 Mio. 

- 

Periodenergebnis nach Steuern EUR 1,4 Mio. 

- 

NPL-Quote auf 6,8 % gesunken 

- 

CET1-Ratio 15,5 % 

- 

Cost-Income-Ratio <45 % 

- 

EUR 500 Mio. Benchmark-Covered Bond erfolgreich platziert 

- 

Covered-Bond-Rating von S&P auf "AA+" angehoben 

Kommunalkredit Austria AG ("Kommunalkredit") hat im ersten 
Halbjahr 2026 ein Rekordvolumen im Neugeschäft erzielt und damit das 
anhaltend hohe Potenzial im europäischen Markt für spezialisierte 
Infrastruktur- und Energiefinanzierungen erfolgreich genutzt. Mit 
einem Neugeschäftsvolumen von mehr als EUR 1,0 Mrd. (exkl. Public 
Finance) steigerte die Bank ihr Volumen gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum um rund 60 %. Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl 
der abgeschlossenen Transaktionen um 50 % auf einen neuen 
Halbjahresrekord, mit entsprechend positivem Beitrag zur 
Portfoliodiversifikation. 

Kommunalkredit setzte ihr aktives Portfoliomanagement konsequent 
fort, reduzierte die NPL-Quote von 7,0 % zum Jahresende 2025 auf 6,8 
% zum 30. Juni 2026 und erhöhte die Risikovorsorgen für einzelne 
Kreditpositionen des Altbestands. Die starke operative Entwicklung 
wurde dadurch von einem Kreditrisikoergebnis in Höhe von EUR -44,4 
Mio. belastet, das Periodenergebnis nach Steuern blieb mit EUR 1,4 
Mio. jedoch leicht positiv. 

Jacques Ripoll, CEO der Kommunalkredit, kommentiert: "Das erste 
Halbjahr 2026 zeigt die Stärke unseres Geschäftsmodells und die hohe 
Nachfrage nach unserer Expertise. Mit einem Rekordvolumen im 
Neugeschäft und einer Rekordzahl an Transaktionen unterstützen wir 
mehr Infrastruktur- und Energieprojekte in Europa als je zuvor in 
einem ersten Halbjahr. Gleichzeitig entwickeln wir die Qualität und 
Diversifikation unseres Kreditportfolios durch aktives 
Portfoliomanagement kontinuierlich weiter. Unser Fokus liegt 
unverändert auf einem robusten Geschäftsmodell, anhaltender 
Kostendisziplin und nachhaltigem, profitablem Wachstum. Der 
langfristige Investitionsbedarf in Europas Infrastruktur ist hoch - 
und Kommunalkredit ist gut positioniert, um diesen Wandel als 
spezialisierter Finanzierungspartner und Berater zu begleiten." 

Zwtl.: Aktives Portfoliomanagement reduziert NPLs und 
Risikopositionen 

Der Abbau notleidender Kredite blieb im ersten Halbjahr eine 
strategische Priorität. Restrukturierungen, gezielte Verkäufe und 
weitere Maßnahmen des aktiven Portfoliomanagements trugen dazu bei, 
dass die Exposure im problematischen Glasfaser-Breitband Subsektor 
auf 8 % des Gesamtportfolios reduziert wurden. Die NPL-Quote (Non- 
Performing Loan Ratio) sank auf 6,8 %, 91 % des NPL-Portfolios wurden 
restrukturiert bzw. stehen kurz vor dem Abschluss einer 
Restrukturierung. 

Das Kreditportfolio bleibt breit über Regionen, Kreditnehmer und 
Infrastruktursektoren diversifiziert. Das durchschnittliche interne 
Rating des Gesamtportfolios entspricht "BBB"; 56 % des Portfolios 
verfügten zum 30. Juni 2026 über Investment-Grade-Qualität. 

Zwtl.: Kapital- und Liquiditätsposition bleiben stark 

Kommunalkredit verfügte zum 30. Juni 2026 über eine CET1-Ratio 
von 15,5 % und eine Gesamtkapitalquote von 21,2 %. Die IFRS- 
Konzernbilanzsumme erhöhte sich auf EUR 7,3 Mrd. gegenüber EUR 7,0 
Mrd. zum Jahresende 2025. Der Anstieg reflektiert insbesondere das 
weitere Wachstum des Finanzierungsgeschäfts. Gleichzeitig verfügte 
die Bank über Barreserven von EUR 0,7 Mrd. 

Die Liquiditätskennzahlen lagen weiterhin deutlich über den 
regulatorischen Anforderungen. Zum Halbjahresende betrug die 
Liquidity Coverage-Ratio (LCR) 372 %, die Net Stable Funding-Ratio ( 
NSFR) 122 %. 

Zwtl.: Erfolgreicher Kapitalmarktzugang stärkt Refinanzierungsbasis 

Im April 2026 platzierte Kommunalkredit erfolgreich einen 
Benchmark-Covered Bond mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer 
Laufzeit von sechs Jahren. Die Emission war 1,5-fach überzeichnet und 
stieß bei rund 40 internationalen Investoren auf Nachfrage. Damit 
setzte die Bank die Diversifizierung ihrer Refinanzierungsbasis fort. 

Bereits im Jänner hatte S&P Global Ratings das Covered-Bond- 
Rating der Kommunalkredit um zwei Stufen von "AA-" auf "AA+" 
angehoben. Das langfristige Emittenten-Rating blieb bei "BBB" mit 
negativem Ausblick. 

Parallel dazu entwickelte Kommunalkredit ihre Einlagen- und 
Kapitalmarktrefinanzierung weiter. Für die zweite Jahreshälfte prüft 
die Bank zudem eine mögliche Emission neuer Additional-Tier-1- 
Anleihen zur weiteren Stärkung ihrer Kapitalposition. 

Zwtl.: Andreas Schortje zum Chief Risk Officer bestellt 

Kommunalkredit hat Andreas Schortje, derzeit Head of Risk 
Controlling, mit Wirkung ab November 2026 zum Chief Risk Officer (CRO 
) und Mitglied des Vorstands bestellt. In seiner neuen Funktion wird 
er die Verantwortung für das Risikomanagement der Bank übernehmen. 

Die Bestellung folgt auf die Entscheidung von Sebastian 
Firlinger, derzeit Chief Financial Officer und Chief Risk Officer ( 
CFO/CRO), Kommunalkredit mit Ende 2026 zu verlassen, um sich 
beruflich neu zu orientieren. Der Auswahlprozess für die Position des 
Chief Financial Officer läuft derzeit. 

Hans Larsson, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Kommunalkredit, 
kommentiert: "Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich Sebastian 
Firlinger für seinen wesentlichen Beitrag zur Kommunalkredit danken. 
In seinen Funktionen als CFO und CRO und insbesondere während seiner 
Zeit als interimistischer CEO hat er die Bank maßgeblich mitgestaltet 
- sowohl aus finanzieller und risikoseitiger Perspektive als auch im 
Hinblick auf ihre Kultur und Organisation. Seine Führung, sein 
Engagement und sein persönlicher Beitrag haben die Kommunalkredit 
nachhaltig geprägt. Wir schätzen all das, was er für die Bank 
geleistet hat, sehr und wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen 
Weg viel Erfolg. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, Andreas Schortje 
zu unserem neuen Chief Risk Officer zu bestellen. Seine umfassende 
Erfahrung im Risikomanagement und seine tiefe Kenntnis der 
Kommunalkredit und ihres Geschäfts gewährleisten Kontinuität und 
schaffen eine starke Grundlage für die Weiterentwicklung der Bank." 

Zwtl.: Strategischer Fokus und Ausblick bleiben unverändert 

Der strukturelle Bedarf an Investitionen in Europas Energie-, 
Digital-, Verkehrs- und soziale Infrastruktur bleibt trotz 
geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheiten hoch. 
Kommunalkredit geht mit einer diversifizierten Kredit- und 
Beratungspipeline, einer gestärkten Refinanzierungsbasis und einem 
aktiv verwalteten Kreditportfolio in die zweite Jahreshälfte. Für das 
Gesamtjahr erwartet die Bank operative Erträge auf Vorjahresniveau 
und ein positives Konzernergebnis nach Steuern. 

Der Halbjahresfinanzbericht 2026 der Kommunalkredit ist jetzt 
verfügbar unter 
https://www.kommunalkredit.at/investor-relations/berichte 

Rückfragehinweis: 
   Kommunalkredit Austria AG 
   Corporate Communication & Marketing 
   Mag. Marcus Mayer 
   Telefon: +43 1 31631 593 
   E-Mail: communication@kommunalkredit.at 
   Website: https://www.kommunalkredit.at 

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