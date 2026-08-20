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APA ots news: OeNB: Schaden durch Zahlungsbetrug steigt 2025 auf 115 Millionen Euro

Anstieg um 17,6 % im Vorjahresvergleich - Betrugsraten in  
Österreich aber unter EU-Schnitt - OeNB verstärkt Prävention 
und Information weiter 

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) veröffentlicht  
einen 
aktuellen OeNB Report mit neuen Daten zu den Auswirkungen von Betrug 
im unbaren Zahlungsverkehr. 2025 hat sich die Schadenssumme im 
Vorjahresvergleich um 17,6 % erhöht - auf insgesamt 115,4 Mio EUR. 
Dennoch ist im Schnitt nur eine von 16.000 Transaktionen eine 
betrügerische Zahlung. Von 1.000 bezahlten EUR fließen im 
Durchschnitt lediglich 1,6 Cent an Betrüger:innen. Im europäischen 
Vergleich steht Österreich gut da: Bei den meisten Zahlungsarten 
liegen die heimischen Betrugsraten unter dem EU-Durchschnitt. 

Insgesamt wurden 2025 rund 351.000 betrügerische Transaktionen 
registriert. Dabei geht es um Überweisungen, Kartenzahlungen, 
Bargeldbehebungen mit Karte, Lastschriften, E-Geld-Zahlungen, 
Finanztransfers und Scheckzahlungen. Die durchschnittliche 
Schadenssumme beträgt über alle Zahlungsarten hinweg rund 329 EUR pro 
Betrugsfall. Dabei zeigen sich jedoch große Unterschiede zwischen den 
einzelnen Zahlungsarten. Neun von zehn Betrugsfällen entfallen auf 
Kartenzahlungen, bei denen der durchschnittliche Schaden mit rund 75 
EUR vergleichsweise gering ist. 

"Österreich verfügt über einen sehr sicheren Zahlungsverkehr und 
steht auch im europäischen Vergleich gut da. Der deutliche Anstieg 
der Schadenssumme zeigt aber, dass wir uns auf diesem hohen 
Sicherheitsniveau nicht ausruhen dürfen. Entscheidend ist, neue 
Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und dort anzusetzen, wo neue 
Risiken entstehen. Deshalb beobachten und analysieren wir als OeNB 
die Entwicklungen genau und leisten - neben zahlreichen Aktivitäten 
im Bereich Zahlungsverkehrssicherheit und Finanzbildung - auch mit 
unseren Daten und Analysen einen wichtigen Beitrag zur 
Betrugsprävention", so OeNB-Vize-Gouverneurin Edeltraud Stiftinger. 

Zwtl.: Betrügerische Überweisungen im Fokus 

Im Detail zeigt der europäische Vergleich: Österreich liegt bei 
der Betrugsrate bei allen untersuchten Zahlungsarten unter dem EU- 
Durchschnitt - mit Ausnahme von Überweisungen. Hier liegt die 
Betrugsrate gemessen an der Anzahl der Transaktionen mit 0,004 % 
doppelt so hoch wie im EU-Schnitt (0,002 %). Gemessen an der 
Schadenssumme liegt Österreich bei Überweisungen hingegen genau im EU 
-Durchschnitt (0,001 %), bei allen anderen Zahlungsarten deutlich 
darunter. 

Die betrügerischen Überweisungen verursachen den mit Abstand 
größten finanziellen Schaden. Darunter fallen sowohl Überweisungen, 
die von Betrüger:innen selbst ausgelöst werden, als auch Zahlungen, 
die Opfer infolge gezielter Täuschung selbst freigeben. Überweisungen 
machen nur rund 9 % der gemeldeten Betrugsfälle aus, sind mit rund 89 
Mio EUR aber für 78 % der gesamten Schadenssumme verantwortlich. Der 
durchschnittliche Schaden bei einer betrügerischen Überweisung liegt 
bei rund 3.000 EUR, in Einzelfällen wurden sogar Schäden von mehr als 
1 Mio EUR beobachtet. 

Besonders auffällig ist dabei die zunehmende Bedeutung sozialer 
Manipulation ("Social Engineering"): 83 % der Verluste bei 
Überweisungen waren 2025 darauf zurückzuführen, dass Betrüger:innen 
ihre Opfer gezielt täuschten und dazu brachten, eine Zahlung selbst 
auszulösen und freizugeben. Zu den häufigen Betrugsmaschen zählen 
dabei etwa Kauf- und Anlagebetrug, Liebesbetrug, Rechnungs- und 
Überweisungsbetrug, Paketdienst- und Zustellbetrug, CEO-Betrug, 
"Behörden"-Betrug sowie der Enkel- oder Neffentrick. Der Betrug 
verlagert sich damit zunehmend von technischen Angriffen hin zur 
gezielten Manipulation von Menschen. 

Eine genaue Beschreibung der Vorgangsweisen bei den einzelnen 
Kategorien und detaillierte Ausführungen zu anderen Betrugsmaschen 
wie Phishing, Quishing oder SIM-Swapping finden sich im OeNB Report 
2026/22 . Zusätzlich können dort auch Informationen zu aktuell 
verbreiteten Betrugsmaschen etwa bei Kartenzahlungen oder 
Bargeldbehebungen sowie bei anderen unbaren Zahlungsmethoden 
nachgelesen werden. 

Zwtl.: OeNB setzt auf Prävention 

OeNB-Direktor Josef Meichenitsch verantwortet in seinem Ressort 
sowohl den Zahlungsverkehr als auch die Finanzbildung. Für ihn sind 
technische Sicherheit und Prävention zwei Seiten derselben Medaille: 
"Betrüger werden immer dreister und arbeiten mit immer 
ausgefalleneren Tricks, um an das hart verdiente Geld ihrer Opfer zu 
kommen. Jeder von uns kennt die WhatsApp-Nachricht mit windigen 
Investment-Angeboten, die Fake-Anrufe oder die SMS vom Enkerl, der 
Nichte oder dem Sohn, der das Handy verloren hat und ein bisschen 
Geld braucht. Dagegen hilft am besten Bewusstsein schaffen, 
kritisches Hinterfragen und eine gute Portion Vorsicht. Als OeNB 
sorgen wir gemeinsam mit dem Eurosystem für einen sicheren 
Zahlungsverkehr und eine starke und stabile Infrastruktur. Mit der 
Finanzbildung setzen wir voll auf Prävention." 

In diesem Zusammenhang veranstaltet die OeNB gemeinsam mit der 
Polizei österreichweit Projekttage zum Thema "Generationen gemeinsam 
sicher", bei denen Schüler:innen und Senior:innen gemeinsam lernen, 
Betrugsmaschen zu erkennen und sich davor zu schützen. In Kooperation 
mit der Universität Wien hat die OeNB eine Phishing-Simulation an 
Schulen gestartet, bei der Jugendliche anhand realistischer Beispiele 
lernen, Phishing zu erkennen. Und zudem ist Betrugsprävention Teil 
der OeNB-Finanzbildungsarbeit, die Wissen über sicheres digitales 
Bezahlen und typische Warnsignale vermittelt, damit Menschen 
Betrugsversuche möglichst erkennen, bevor überhaupt ein Schaden 
entsteht. 

Auch Künstliche Intelligenz eröffnet Betrüger:innen neue 
Möglichkeiten. Mithilfe von KI können beispielsweise täuschend echte 
E-Mails, Webseiten, Stimmen oder Videobotschaften erstellt werden. 
Technische Sicherheitsmaßnahmen wie die starke 
Kundenauthentifizierung schützen zwar vor unbefugten Zugriffen auf 
Konten, können aber nicht verhindern, dass Menschen durch gezielte 
Manipulation dazu gebracht werden, eine betrügerische Zahlung selbst 
freizugeben. 

Zwtl.: Wer trägt den Schaden? 

Wer bei Zahlungsbetrug letztlich den finanziellen Schaden trägt, 
hängt wesentlich davon ab, ob eine Zahlung vom Opfer selbst 
autorisiert wurde oder nicht. 2025 trugen Zahlungsdienstnutzer:innen 
97 % der Verluste, die durch betrügerische Überweisungen entstanden. 
Bei Bargeldabhebungen trugen Kund:innen 55 % der Verluste, bei 
Kartenzahlungen hingegen lediglich 32 %. Bei E-Geld-Transaktionen 
wurden die Betrugsverluste vollständig von den Zahlungsinstituten 
getragen. 

Grundsätzlich gilt: Bei einer nicht autorisierten Zahlung muss 
die Bank das Konto des Kunden bzw. der Kundin unverzüglich 
berichtigen. Wurde eine Zahlung hingegen vom Opfer selbst 
autorisiert, etwa durch eine TAN- oder App-Freigabe im Onlinebanking, 
trägt grundsätzlich der Kunde bzw. die Kundin den Schaden. Die 
konkrete Haftung hängt allerdings vom jeweiligen Einzelfall ab. Dabei 
können auch die Schutz- und Sorgfaltspflichten der Bank sowie eine 
mögliche grobe Fahrlässigkeit des Opfers eine Rolle spielen. 

Der OeNB Report 2026/22 beschreibt typische Warnsignale bei 
Betrugsversuchen und detaillierte Handlungsempfehlungen im 
Betrugsfall. 

Informations- und Beratungsstellen 

OeNB : Informationen zum sicheren Zahlungsverkehr, aktuelle 
Betrugswarnungen und Prävention 

Finanzmarktaufsicht (FMA) : Informationen zu Betrugsrisiken im 
Finanzbereich und Warnungen vor unseriösen Anbietern 

Bundeskanzleramt : Informationen zu Cyberkriminalität und 
Prävention sowie Hinweise zur Anzeige von Betrugsfällen 

Watchlist Internet : Aktuelle Warnungen vor Phishing, Fake-Shops 
und weiteren Betrugsmaschen 

onlinesicherheit.gv.at : Informationsplattform der Republik 
Österreich zu den Themen Cybersicherheit, Internetkriminalität und 
digitale Sicherheit, inkl. relevante Beratungs- und Meldestellen 

Internet Ombudsstelle : Beratung bei Problemen im Online-Handel 
sowie bei Internetbetrug 

Arbeiterkammer (AK) : Informationen zu Konsumentenschutz, Online- 
Betrug, Fake-Shops und Unterstützung bei Verbraucherfragen 

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) : Meldestelle für 
Rufnummernmissbrauch sowie unerwünschte elektronische Kommunikation 

OeNB Report 2026/22 "115,4 Mio EUR Schaden durch Betrug im 
Zahlungsverkehr im Jahr 2025" 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Pressesprecherin 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

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