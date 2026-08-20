APA ots news: UNIQA mit höherem Ergebnis im ersten Halbjahr 2026

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    Wien (APA-ots) - - Verrechnete Prämien steigen um 12,0 Prozent auf 4,9  
Milliarden Euro 

- Combined Ratio netto auf sehr gutem Niveau von 91,6 Prozent 

- Ergebnis vor Steuern legt um 10,5 Prozent auf 327 Millionen Euro zu 

- Konzernergebnis netto wächst um 11,1 Prozent auf 258 Millionen Euro 

- Positiver Ausblick 2026 mit Ergebnis vor Steuern von 540 bis 570 
Millionen Euro bestätigt 

"Das erste Halbjahr 2026 zeigt, dass wir mit unserer Strategie UNIQA 
3.0 - Growing Impact auf Kurs sind. Wir steigern sowohl unser 
Ergebnis vor Steuern als auch unser Konzernergebnis erneut deutlich 
und wachsen gleichzeitig bei den Prämien mit starken 12 Prozent 
profitabel. Diese Kombination aus Kundenfokussierung, Wachstum und 
Ertragskraft ist die Grundlage unseres langfristigen Erfolgs" , sagt 
Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group AG . 

Die Wachstumsperspektiven in Zentral- und Osteuropa bleiben 
attraktiv. Die Volkswirtschaften in den CEE-Märkten wachsen weiterhin 
dynamischer als in der Eurozone, auch wenn das Marktumfeld durch den 
intensiven Wettbewerb anspruchsvoller geworden ist. Damit bleiben die 
CEE-Märkte ein wesentlicher Wachstumstreiber der Gruppe. In ihren 
internationalen Märkten erzielte UNIQA ein profitables 
Prämienwachstum von starken 6,9 Prozent. 

Auch das Österreich-Geschäft entwickelte sich im ersten Halbjahr 
mit einem Wachstum von 4,2 Prozent sehr erfreulich. Vor allem die 
Schaden- und Unfallversicherung zeigte eine hohe Dynamik, das 
Firmenkundengeschäft erwies sich erneut als wichtiger 
Wachstumstreiber und auch die Gesundheitsversicherung setzte ihren 
Wachstumskurs fort. 

Zwtl.: Erfolgsfaktor Diversifikation 

Insgesamt verzeichnete die UNIQA Gruppe im ersten Halbjahr 2026 
ein starkes Prämienwachstum von 12,0 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro. 
Das Ergebnis vor Steuern legte um 10,5 Prozent auf 327 Millionen Euro 
zu. Das Finanzergebnis verdoppelte sich auf 176 Millionen Euro. 

Eine bedeutende Rolle spielte auch das sehr gut verlaufende 
Geschäft der Rückversicherung UNIQA Re in Zürich. Die breite 
Aufstellung von UNIQA über die Wachstumsmärkte in CEE und den 
Heimatmarkt Österreich sowie über die Sach-, Lebens- und 
Gesundheitsversicherung hinweg erwies sich erneut als wichtiger 
Stabilitätsfaktor. 

"Das erste Halbjahr ist operativ stark verlaufen. Es ist uns 
gelungen, profitables Wachstum mit einer erfreulichen 
Ergebnisentwicklung zu verbinden. Unser stabiles Kerngeschäft, die 
besonders gute Performance unserer Kapitalveranlagung und das 
Ausbleiben größerer Naturkatastrophen im bisherigen Jahresverlauf 
geben uns Rückenwind. Damit sind wir auf einem sehr guten Weg, unser 
Ziel von 540 bis 570 Millionen Euro Ergebnis vor Steuern für das 
Gesamtjahr 2026 zu erreichen" , schließt Brandstetter. 

Zwtl.: Signifikante Wachstumsbeiträge in allen Segmenten 

Die Schaden- und Unfallversicherung - mit rund zwei Dritteln der 
Prämien das größte Segment der Gruppe - verzeichnete ein hohes 
Prämienwachstum von 16,2 Prozent auf 3.163 Millionen Euro (1 - 
6/2025: 2.723 Millionen Euro). 

Wesentlichen Anteil daran hat die Rückversicherungsgesellschaft 
UNIQA Re in Zürich, deren externes Geschäftsvolumen im ersten 
Halbjahr sehr stark ausfiel. 

Bei einer sehr guten technischen Profitabilität mit einer 
Combined Ratio netto von 91,6 Prozent (1 - 6/ 2025: 90,5 Prozent) 
betrug der Beitrag zum Ergebnis vor Steuern 177 Millionen Euro (1 - 
6/ 2025: 183 Millionen Euro). 

Auch die Gesundheitsversicherung leistete mit einem Wachstum von 
7,9 Prozent auf 875 Millionen Euro (1 - 6/2025: 811 Millionen Euro) 
und einem deutlich gestiegenen Ergebnis von 24 Millionen Euro (1 - 6/ 
2025: 5 Millionen Euro) einen wichtigen Beitrag zur positiven 
Entwicklung. 

In der Lebensversicherung lagen die verrechneten Prämien 
inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Produkte 
um 2,6 Prozent höher bei 886 Millionen Euro (1 - 6/2025: 863 
Millionen Euro). Zugleich verbesserte sich der Beitrag zum Ergebnis 
vor Steuern auf 126 Millionen Euro (1 - 6/ 2025: 108 Millionen Euro). 

Die Contractual Service Margin (Vertragliche Servicemarge) 
erhöhte sich auf 6.317 Millionen Euro (1. Jänner 2026: 5.879 
Millionen Euro). Diese seit IFRS 17 neue Bilanzposition stellt die in 
Zukunft erwarteten Gewinne aus Versicherungsverträgen dar. 

Das versicherungstechnische Ergebnis von UNIQA sank leicht um 4,9 
Prozent auf 360 Millionen Euro (1 - 6/2025: 378 Millionen Euro). 

Das Kapitalanlageergebnis verbesserte sich aufgrund der soliden 
Performance der internationalen Finanzmärkte deutlich um 46,7 Prozent 
auf 587 Millionen Euro (1 - 6/2025: 400 Millionen Euro), das 
Finanzergebnis hat sich de facto auf 176 Millionen Euro verdoppelt (1 
- 6/2025: 88 Millionen Euro). 

Die Earnings per Share erhöhten sich bei einem um 11,1 Prozent 
gestiegenen Konzernergebnis von 258 Millionen Euro von 76 auf 84 
Cent. Der Return on Equity stieg auf 16,3 Prozent (1 - 6/2025: 15,7 
Prozent). Die regulatorische Kapitalquote nach Solvency II blieb 
nahezu unverändert auf hohen 271 Prozent (31. Dezember 2025: 275 
Prozent). 

In diesem Video erläutert Kurt Svoboda, Vorstand für Finanz- und 
Risikomanagement bei der UNIQA Insurance Group AG , die aktuellen 
Ergebnisse. 

Bildmaterial Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group AG . 

Zwtl.: Unternehmensausblick 

Für das Geschäftsjahr 2026 liegt der Fokus von UNIQA unverändert 
auf starkem Wachstum bei gleichzeitig attraktiven 
versicherungstechnischen Margen in den beiden Kernmärkten Österreich 
und CEE sowie auf dem schrittweisen, profitablen Ausbau des externen 
Rückversicherungsgeschäfts. Die geopolitischen Rahmenbedingungen 
bleiben instabil. Gleichzeitig ist mit einer Zunahme wetterbedingter 
Schäden zu rechnen. Die Prognose zur künftigen Geschäftsentwicklung 
ist daher mit Unsicherheiten verbunden. Vorbehaltlich außergewöhnlich 
hoher, negativer Belastungen durch Naturkatastrophen oder 
Kapitalmarktverwerfungen bestätigt UNIQA auf Basis des 
ausgezeichneten Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr ihren Ausblick 
für das gesamte Geschäftsjahr 2026 und erwartet ein Ergebnis vor 
Steuern zwischen 540 Millionen und 570 Millionen Euro. Auch an der 
Strategie einer Ausschüttungsquote von 50 bis 60 Prozent hält UNIQA 
fest. Auf Basis einer jährlich steigenden Dividende je Aktie soll den 
Aktionär:innen weiterhin eine progressive und attraktive Beteiligung 
am Unternehmenserfolg geboten werden. 

Zwtl.: Vorbehalt bei Zukunftsaussagen 

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige 
Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen 
dar, die auf Basis aller zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung 
stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde 
gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen 
Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine 
Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden. 

Zwtl.: 

Zwtl.: UNIQA Group 

Die UNIQA Group ist eine der führenden 
Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich 
sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und 
exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18 
Millionen Kund:innen. 

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent 
die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist 
UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, 
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, 
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der 
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. 

Rückfragehinweis: 
   Klaus Kraigher 
   Pressesprecher 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Telefon: +43 664 8231997 
   E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at 
   Website: https://www.uniqa.at 

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