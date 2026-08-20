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Applied Materials: Warum ein 500-Millionen-Dollar-Campus in Singapur die KI-Zukunft sichert

DZ BANK · Uhr
Thema: KI
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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Applied Materials: Warum ein 500-Millionen-Dollar-Campus in Singapur die KI-Zukunft sichert


Applied Materials profitiert von einer erhöhten Nachfrage nach Materialtechnik für die Fertigung von Speichern und KI-fähigen Halbleitern, was im dritten Quartal 2026 zu einem moderaten Umsatzanstieg von 25 Prozent führte. Neue Forschungskooperationen und ein 500-Millionen-Dollar-Ausbau in Singapur sollen die globale KI-Infrastruktur unterstützen und künftige Chip-Verpackungstechnologien vorantreiben. Die Auftragssichtbarkeit und langfristige Investitionen stützen eine stabile Prognose für das Jahresende und signalisieren nach Einschätzung des Managements eine Fortsetzung der Entwicklung im Jahr 2027.

Die technologische Basis für die moderne Halbleiterfertigung

Applied Materials operiert als ein Ausrüster für die globale Halbleiter- und Displayindustrie. Das Geschäftsmodell basiert auf der Entwicklung und Bereitstellung von Fertigungstechnologien, insbesondere in der Materialtechnik. Mit diesen Systemen versetzt der Konzern Chiphersteller in die Lage, komplexe Halbleiterstrukturen auf atomarer Ebene zu bearbeiten. Die Produkte von Applied Materials stehen am Anfang der Wertschöpfungskette. Wenn Endmärkte wie Elektronik, Automobilbau oder Rechenzentren expandieren, benötigen die Produzenten neue Fertigungsanlagen, um effizientere Chips herzustellen. Dabei liegt ein Fokus auf sogenannten Foundry- und Logik-Chips sowie auf modernen Speicherlösungen, die für datenintensive Prozesse erforderlich sind.



Endlos Turbo Long 317,4208 open end: Basiswert Applied Materials

DU84Y5
Quelle: DZ BANK: Geld 20.08. 15:38:19, Brief 20.08. 15:38:35
15,20 EUR 15,27 EUR -0,65% Basiswertkurs: 496,20 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 19.08.
Basispreis 317,4208 USD Knock-Out-Barriere 317,4208 USD
Hebel 2,79x Abstand zum Basispreis in % 36,03%
Abstand zum Knock-Out in % 36,03% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



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