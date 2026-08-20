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ASMALLWORLD Halbjahresergebnisse 2026: EBITDA steigt um rund 11% - strategische Transformation gewinnt an Dynamik



20.08.2026 / 06:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





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Zürich, 20. August 2026 - ASMALLWORLD AG (SIX: ASWN), die vertrauenswürdige Community für moderne Luxusreisende, hat heute ihre Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Im Zuge ihrer strategischen Transformation konzentrierte die Gruppe ihre Ressourcen verstärkt auf das Kerngeschäft mit Mitgliedschaften sowie auf margenstärkere Reisedienstleistungen. Infolgedessen steigerte die Gruppe ihr EBITDA um rund 11%, kehrte zu einem positiven operativen Cashflow zurück und erhöhte ihre Mitgliederbasis gegenüber dem Vorjahr um 23%. Diese Entwicklung wurde trotz eines tieferen Nettoumsatzes erreicht, der insbesondere auf die Einstellung nicht-strategischer Aktivitäten sowie auf Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit dem Konflikt im Nahen Osten zurückzuführen war.



WICHTIGSTE KENNZAHLEN UND ENTWICKLUNGEN

EBITDA steigt um rund 11% auf TCHF 473.7 (H1 2025: TCHF 426.4). Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 8.4% (H1 2025: 4.9%), was insbesondere die Kostendisziplin und die verstärkte Fokussierung auf margenstärkere Geschäftsbereiche widerspiegelt.

Mitgliederbasis wächst im Jahresvergleich um 23%.

Operativer Cashflow wieder positiv bei TCHF 456 (H1 2025: TCHF –280).

Neue strategische Partnerschaften mit Marriott Bonvoy und Turkish Airlines erweitern das Reise- und Lifestyle-Ökosystem der Gruppe und schaffen zusätzliche Angebote für Mitglieder.

Transformation hin zu margenstärkeren Dienstleistungen schreitet deutlich voran: Das EBITDA des Segments Services hat sich gegenüber der Vorjahresperiode mehr als verdreifacht. Mit der Lancierung von ASMALLWORLD Concierge im zweiten Quartal 2026 wurde das Angebot um eine weitere, auf das Mitgliedererlebnis ausgerichtete Dienstleistung erweitert und zugleich zusätzliches Umsatzpotenzial erschlossen.

Nicht-strategische Aktivitäten wurden eingestellt, um Ressourcen verstärkt auf das margenstärkere Mitgliedschafts- und Reisedienstleistungsgeschäft zu konzentrieren.



FOKUS AUF PROFITABLES WACHSTUM

Der Nettoumsatz der ASMALLWORLD Gruppe belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf TCHF 5’648.1 gegenüber TCHF 8’770.9 in der Vorjahresperiode. Der Rückgang ist insbesondere auf die Einstellung nicht-strategischer Aktivitäten, darunter Hospitality-Projekte und bestimmte Veranstaltungsaktivitäten, sowie auf die stärkere Ausrichtung des Kerngeschäfts auf margenstärkere Dienstleistungen zurückzuführen.

Darüber hinaus verzeichnete die Gruppe tiefere Umsätze mit Mitgliedschaftsprodukten im Zusammenhang mit Emirates Skywards. Dazu trugen unter anderem die Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten und die damit verbundenen Beeinträchtigungen des regionalen Reiseverkehrs bei.

Im Rahmen ihrer strategischen Transformation überprüfte die Gruppe zudem ihre Personal- und Technologiestrukturen. Die daraus resultierenden Massnahmen führten zu Kosteneinsparungen von mehr als 20%. Ziel dieser Massnahmen ist es, die kommerzielle und technologische Transformation von ASMALLWORLD zu beschleunigen, die Datenbasis über die verschiedenen Geschäftsbereiche hinweg stärker zu vereinheitlichen und den Zugang zum gesamten Produkt- und Dienstleistungsportfolio der Gruppe zu verbessern. Gleichzeitig soll das hohe Serviceniveau für die Mitglieder weiter gestärkt werden.

Trotz des Umsatzrückgangs wuchs die Mitgliederbasis gegenüber dem Vorjahr um 23%. Dieses Wachstum wurde insbesondere durch die Einführung neuer Mitgliedschaftsoptionen sowie die anhaltend starke Mitgliedergewinnung getragen.

Im Rahmen der von CEO Zain Richardson vorangetriebenen strategischen Transformation richtet ASMALLWORLD den Fokus verstärkt auf margenstärkere Reisedienstleistungen, eine weitere Diversifizierung des Umsatzmixes sowie konsequente Kostendisziplin.

Das EBITDA der Gruppe erhöhte sich trotz des tieferen Nettoumsatzes um rund 11% auf TCHF 473.7. Die Entwicklung reflektiert die Auswirkungen der umgesetzten Kostenmassnahmen, darunter tiefere Personal- und Technologieaufwendungen, sowie die zunehmende Verlagerung des Umsatzmixes hin zu margenstärkeren Dienstleistungen.

Der operative Cashflow verbesserte sich auf TCHF 456 und kehrte damit in den positiven Bereich zurück (H1 2025: TCHF –280).



STRATEGISCHE PARTNERSCHAFTEN UND NEUE DIENSTLEISTUNGEN

Im ersten Halbjahr 2026 erweiterte ASMALLWORLD sein Partnernetzwerk durch neue Kooperationen mit Marriott Bonvoy und Turkish Airlines. Die Partnerschaften verbreitern das Angebot an Reise- und Lifestyle-Vorteilen für Mitglieder und unterstützen die Erschliessung zusätzlicher Märkte.

Im zweiten Quartal 2026 lancierte die Gruppe zudem ASMALLWORLD Concierge, einen neuen Lifestyle- und Reise-Concierge-Service. Das Angebot unterstützt die Strategie der Gruppe, das Mitgliedererlebnis weiter auszubauen und zusätzliche, margenstärkere Dienstleistungen anzubieten. Seit der Lancierung verzeichnet der neue Geschäftsbereich eine positive Nachfrageentwicklung.



TECHNOLOGIEINTEGRATION UND OPERATIVE EFFIZIENZ

Die weitere Integration der Technologieplattform bildet einen wichtigen Bestandteil der strategischen Transformation der ASMALLWORLD Gruppe. Im Berichtszeitraum setzte das Unternehmen die Vereinfachung und Integration seiner Technologielandschaft fort.

Im Mittelpunkt steht die Schaffung einer stärker vereinheitlichten Datenbasis für Mitglieder-, Produkt- und Partnerinformationen über die verschiedenen Geschäftsbereiche hinweg. Diese Massnahmen sollen einen nahtloseren Zugang zum Produkt- und Dienstleistungsportfolio der Gruppe ermöglichen, die operative Effizienz erhöhen und die Grundlage für ein stärker personalisiertes Mitgliedererlebnis schaffen.



CEO STATEMENT

«Unsere Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 zeigen, dass die Transformation von ASMALLWORLD weiter an Dynamik gewinnt. Wir haben unser EBITDA gesteigert, sind zu einem positiven operativen Cashflow zurückgekehrt und haben gleichzeitig unsere Mitgliederbasis ausgebaut – trotz der Auswirkungen der Einstellung nicht zum Kerngeschäft gehörender Aktivitäten und der Beeinträchtigungen durch den Konflikt im Nahen Osten.

Wir konzentrieren ASMALLWORLD konsequent auf unser Kerngeschäft mit Mitgliedschaften und höherwertigen Reisedienstleistungen. Unterstützt wird diese Entwicklung durch ein zunehmend diversifiziertes Partnernetzwerk und die fortlaufende technologische Transformation der Gruppe. Die Lancierung von ASMALLWORLD Concierge sowie die neuen Partnerschaften mit Marriott Bonvoy und Turkish Airlines sind wichtige Schritte, um unseren Mitgliedern einen noch umfassenderen Zugang, zusätzlichen Mehrwert und eine grössere Auswahl an hochwertigen Reise- und Lifestyle-Dienstleistungen zu bieten.»

- Zain Richardson, CEO, ASMALLWORLD AG



EARNINGS CALL UND WEITERE INFORMATIONEN

ASMALLWORLD CEO Zain Richardson wird heute, am 20. August 2026, im Rahmen einer Webkonferenz weitere Einzelheiten zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2026 erläutern und kommentieren. Die Webkonferenz beginnt um 10.00 Uhr MEZ.

Für die Teilnahme ist eine vorgängige Registrierung über folgenden Link erforderlich:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_tYRvErTjT7ize4UBwMy9Pw

Der Halbjahresbericht 2026 steht auf der Website der ASMALLWORLD AG unter folgendem Link zum Download zur Verfügung:

https://www.asmallworldag.com/financial-reports

Diese Medienmitteilung ist ebenfalls unter https://www.asmallworldag.com/ verfügbar.

DIE ASMALLWORLD GRUPPE

Die ASMALLWORLD Gruppe betreibt rund um die private Mitglieder-Community ASMALLWORLD eine auf das Luxusreisesegment ausgerichtete Plattform für anspruchsvolle Reisende und Partner aus der Reisebranche. Im Zentrum steht ASMALLWORLD als vertrauenswürdiges Netzwerk für moderne Luxusreisende, das seinen Mitgliedern die Möglichkeit bietet, sich zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen und von einer Vielzahl sorgfältig ausgewählter Reiseprivilegien zu profitieren.

Über die ASMALLWORLD App und Website können sich Mitglieder miteinander vernetzen und erhalten individuell auf ihre Interessen zugeschnittene Reiseinspirationen. Darüber hinaus treffen sich Mitglieder jährlich bei mehr als 950 ASMALLWORLD Veranstaltungen weltweit. Das Spektrum reicht von informellen Mitgliedertreffen und dem Zugang zu exklusiven Produktlancierungen über Galas und bedeutende internationale Sportveranstaltungen bis hin zu grösseren Flagship-Wochenenderlebnissen an renommierten Destinationen wie Saint-Tropez und St. Moritz.

Über die Mitglieder-Community hinaus umfasst das Angebot der ASMALLWORLD Gruppe massgeschneiderte Reiseplanung, Dienstleistungen im Bereich Luxushotellerie sowie strategische B2B-Kooperationen. Damit verbindet die Gruppe ein internationales Netzwerk Gleichgesinnter mit kuratiertem Zugang zu ausgewählten Vorteilen im Luxusreisesegment und exklusiven Lifestyle-Erlebnissen.

Zum Reise- und Dienstleistungsökosystem der ASMALLWORLD Gruppe gehören unter anderem:

ASMALLWORLD Collection, ist eine hochwertige Online-Hotelbuchungsplattform mit Fokus auf renommierte Hotels weltweit. Mit der exklusiven «ASMALLWORLD VIP Rate» erhalten Kunden Zugang zu ausgewählten Reisevorteilen.

ASMALLWORLD Bespoke Travel, ist eine auf hochwertige, individuell zusammengestellte Reisen spezialisierte Reiseagentur. Das Unternehmen bietet personalisierte Reiseplanung für Endkunden und fungiert gleichzeitig als B2B-Partner für unabhängige Reiseberater.

ASMALLWORLD DISCOVERY, ist Teil der Global Hotel Alliance (GHA), der rund 50 führende Hotelmarken angehören, und unterstützt unabhängige Hotels dabei, Zugang zum internationalen GHA DISCOVERY Loyalitätsnetzwerk zu erhalten.

ASMALLWORLD Concierge, ist ein personalisierter Lifestyle- und Reise-Concierge-Service, der anspruchsvollen Mitgliedern individuelle Unterstützung, kuratierte Erlebnisse sowie eine nahtlose Organisation von Reisen und weiteren Dienstleistungen bietet.

First Class & More, ist ein abonnementbasierter Luxusreiseservice, der seinen Mitgliedern Zugang zu ausgewählten Angeboten und Vorteilen für hochwertige Reisen zu attraktiven Konditionen bietet.

The World’s Finest Clubs, ist ein internationaler Nightlife-Concierge-Service und bietet seinen Mitgliedern VIP-Zugang zu ausgewählten exklusiven Nightlife-Locations weltweit.

Jetbeds, ist eine Buchungsplattform mit Spezialisierung auf preisattraktive Business- und First-Class-Flüge und bietet ausgewählte Angebote, persönliche Beratung und individuellen Service.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.asmallworldag.com

www.asmallworld.com



KONTAKT

ASMALLWORLD AG

Seidengasse 20

8001 Zürich

Schweiz

info@asmallworldag.com

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Diese Medienmitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Solche Aussagen sind unter anderem an Begriffen wie «könnte», «wird», «sollte», «plant», «erwartet», «geht davon aus», «schätzt», «glaubt», «beabsichtigt», «prognostiziert», «strebt an» oder vergleichbaren Formulierungen beziehungsweise deren Verneinung erkennbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und weiterer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Geschäftsentwicklung oder die Leistungen der Emittentin beziehungsweise ihrer Branche wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Entwicklungen oder Leistungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellt werden.

Die Emittentin übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, soweit keine entsprechende gesetzliche oder regulatorische Verpflichtung besteht.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: ASMALLWORLD AG Seidengasse 20 8001 Zürich Schweiz ISIN: CH0404880129 Valorennummer: A2JE3W Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2385902

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