Commerzbank zieht Aktien ein - UniCredit kratzt an 50-Prozent-Marke

München, ⁠20. Aug (Reuters) - Die italienische Großbank UniCredit kommt einer Aktienmehrheit an der Commerzbank noch einen Schritt näher. Die Commerzbank hat ihre letzten ‌zurückgekauften Aktien eingezogen, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Damit haben die Italiener ⁠ohne ⁠eigenes Zutun nun Zugriff auf bis zu 49,65 Prozent an der Commerzbank. Bisher waren es 47,59 Prozent. 3,36 Prozent davon bestehen aber noch aus Kaufoptionen, ‌die UniCredit jederzeit in Commerzbank-Aktien ‌tauschen kann.

An den Machtverhältnissen auf der Hauptversammlung ändert sich damit nichts, weil eigene Aktien ⁠dabei ohnehin nicht stimmberechtigt sind. Zudem hätte ‌UniCredit dort schon bisher ⁠die Mehrheit kontrolliert, weil praktisch nie alle Aktionäre vertreten sind.

Das Frankfurter Geldhaus hatte bisher 4,14 Prozent des Grundkapitals ‌in eigenen Aktien ⁠gehalten, die es in ⁠den vergangenen Jahren von den Anteilseignern zurückgekauft hatte, um überschüssiges Kapital auszuschütten. Es hatte angekündigt, diese einzuziehen, damit aber im Streit um eine Übernahme durch UniCredit lange gezögert.

(Bericht von Alexander HübnerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)