CTS Eventim setzt Wachstumskurs fort - Marge sinkt jedoch

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim ist im zweiten Quartal erneut zweistellig gewachsen. Der Umsatz legte um 13 Prozent auf 899,3 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Dabei profitierte CTS Eventim von robusten Zuwächsen im Ticketing-Geschäft, auch das Live-Segment legte zu. Im Vergleich zum Jahresauftakt, als CTS Eventim ein Wachstum von 23 Prozent erreicht hatte, schwächte sich die Entwicklung jedoch ab. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 6,2 Prozent auf 106,4 Millionen Euro. Hier trug das Ticketing-Geschäft den Löwenanteil bei. Die entsprechende Marge erreichte hingegen 11,8 Prozent und damit 0,8 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.

Die Jahresprognose bestätigte der Konzern und geht weiter von einem leichten Wachstum bei Umsatz und bereinigtem Ebitda aus. Dabei zeigte sich CTS Eventim optimistisch für den weiteren Geschäftsverlauf in diesem Jahr. "In einem wirtschaftlich und geopolitisch anspruchsvollen Umfeld wächst CTS Eventim konstant profitabel", kommentierte Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg. Der Aktienkurs von CTS reagierte kaum auf die Neuigkeiten./nas/he