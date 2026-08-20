Dax fällt unter 26.000 Punkte – Ölpreise steigen weiter

Der Dax hat am Donnerstag die jüngsten Verluste ausgeweitet. Es war für den deutschen Leitindex der vierte Börsentag in Folge mit Verlusten. Gegenwind gab es erneut vom Ölpreis. Der Dax beendete den Handel mit einem Abschlag von 0,4 Prozent bei 25.983 Zählern. Das war der niedrigste Stand seit Anfang des Monats. Der MDax der mittelgroßen Titel gab um 0,3 Prozent auf 31.716 Punkte nach.

Sein Rekordhoch hatte der Dax in der Vorwoche bei 26.573 Punkten erreicht. Seither fehlen Impulse für eine Fortsetzung der Rally.

Bundesanleihen kaum bewegt – Rendite auf 15-Jahres-Hoch

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um etwa 0,1 Prozent auf 123,70 Euro. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen betrug 3,25 Prozent. Am Mittwochmittag hatte die Rendite mit 3,272 Prozent den höchsten Stand seit über 15 Jahren erreicht.

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Im Fokus der Händler standen am Donnerstag außerdem die Ölpreise. Ein Ende des Irankriegs und die Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht. US-Präsident Donald Trump sprach von wirtschaftlicher Kriegsführung und einer Isolation des Irans im "nie da gewesenen Ausmaß", an der sich auch Verbündete der Vereinigten Staaten beteiligen sollen.

Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent stieg und nähert sich wieder der Marke von 100 US-Dollar.

Adidas fällt ans Dax-Ende

Auf Ebene der Einzeltitel zog Adidas Aufmerksamkeit auf sich. Der Sportartikel-Hersteller hatte Ende Juli seine Umsatzprognose etwas angehoben. Die Gewinnprognose hat Adidas dagegen nicht erhöht, sondern nur bestätigt. Seither fiel der Aktienkurs von rund 182 Euro auf 151 Euro. Seither konnte Adidas seine Verluste nicht wieder aufholen.

Zum Handelsschluss am Donnerstag notieren die Adidas-Titel bei 151 Euro. Sie verbuchen damit ein Minus von rund 3,1 Prozent. Damit ist die Aktie das Schlusslicht des Dax.

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(mit Material von dpa-AFX)