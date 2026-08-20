Dax-Future schwächer - Euro kaum verändert

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠20. Aug (Reuters) -

Europäische Aktien- ‌und Kurse um 08:00 Veränderung

Anleihe-Futures Uhr absolut

Dax-Future 26.145,00 -39,00

EuroStoxx50-Future 6.456,00 -14,00

Bund-Future 123,79 +0,03

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Währungen Kurse um ⁠08:00 Veränderung ⁠in

Uhr Prozent

Euro/Dollar 1,1674 -0,0%

Pfund/Dollar 1,3603

Dollar/Yen 158,61 +0,3%

Bitcoin/Dollar 69.370,70 +0,4%

Ethereum/Dollar 2.246,65 +1,3%

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Rohstoffe Preise um Veränderung in

08:00 ‌Uhr Prozent

Brent ($/Barrel) 91,87 +0,3%

WTI ($/Barrel) 86,00 +0,2%

Gold ($/Feinunze) 4.480,79 -0,9%

Kupfer ($/Tonne) 14.043,00 -0,0%

(Zusammengestellt vom ‌Reuters Marktteam. ⁠Bei Rückfragen ‌wenden ⁠Sie sich bitte an ‌unsere ⁠Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder ⁠frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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