Dax-Future schwächer - Euro kaum verändert
Frankfurt, 20. Aug (Reuters) -
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 Veränderung
Anleihe-Futures Uhr absolut
Dax-Future 26.145,00 -39,00
EuroStoxx50-Future 6.456,00 -14,00
Bund-Future 123,79 +0,03
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Währungen Kurse um 08:00 Veränderung in
Uhr Prozent
Euro/Dollar 1,1674 -0,0%
Pfund/Dollar 1,3603
Dollar/Yen 158,61 +0,3%
Bitcoin/Dollar 69.370,70 +0,4%
Ethereum/Dollar 2.246,65 +1,3%
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Rohstoffe Preise um Veränderung in
08:00 Uhr Prozent
Brent ($/Barrel) 91,87 +0,3%
WTI ($/Barrel) 86,00 +0,2%
Gold ($/Feinunze) 4.480,79 -0,9%
Kupfer ($/Tonne) 14.043,00 -0,0%
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