DAX gibt nach, Erzeugerpreise überraschen

Der DAX startet schwächer in den Handel, während sich der Euro Stoxx 50 nahezu unverändert präsentiert. Der Dow Jones und der S&P 500 notieren ebenfalls auf Vortagsniveau, während der Nasdaq-100 leicht höher notiert. In Asien schloss der Nikkei 225 ohne nennenswerte Kursbewegungen.

Makroökonomischer Überblick

Für Gesprächsstoff sorgt am Donnerstag vor allem die deutsche Inflationsseite. Die Erzeugerpreise stiegen im Juli mit 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr deutlich stärker als erwartet. Treiber waren vor allem höhere Kosten für Vorleistungsgüter und Energie. Auch auf Monatsbasis fiel der Anstieg mit 1,1 Prozent kräftiger aus als von Volkswirten prognostiziert. Die Daten könnten die Diskussion über den künftigen geldpolitischen Spielraum der Europäischen Zentralbank erneut beleben.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten steht Sartorius im Fokus. Die Vorzugsaktien zeigen sich gefragt und profitieren von der Erwartung einer anhaltend robusten Nachfrage im Bioprocessing-Geschäft. Insbesondere Verbrauchsmaterialien für die Herstellung biopharmazeutischer Produkte gelten weiterhin als Wachstumstreiber und sorgen für erhöhte Aufmerksamkeit bei Investoren.

Für die spektakulärste Bewegung sorgt jedoch Moderna. Die Aktie schoss nach einer erfolgreichen Phase-3-Studie zum personalisierten Melanom-Impfstoff zeitweise um mehr als 170 Prozent nach oben. Gemeinsam mit Merck konnte das Unternehmen nachweisen, dass die mRNA-Therapie Intismeran Autogene in Kombination mit Keytruda wichtige Studienziele erreicht und das Risiko eines Krankheitsrückfalls verringert. Die Ergebnisse markieren den ersten erfolgreichen Phase-3-Nachweis für eine individualisierte mRNA-Krebstherapie und werden von Marktteilnehmern als potenzieller Wendepunkt für die gesamte mRNA-Onkologie bewertet.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UR00FH 13,4 24789,757314 Punkte 19,44 Open End Vonovia SE Bull HC55V6 0,65 13,633286 EUR 3,07 Open End Nasdaq-100® Bull UN6QSP 30,10 26083,933846 Punkte 8,42 Open End Nasdaq-100® Bull UN70P5 19,96 27265,803734 Punkte 12,57 Open End Gold Bull UR18JF 41,34 4014,3268 USD 9,71 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.08.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Amazon Inc. Call UN87R8 1,47 255,00 USD 10,79 16.09.2026 Microsoft Corp. Call UN9HW5 9,38 440,00 USD 3,18 15.12.2027 Siemens Energy AG Call UR0XX6 0,18 255,00 EUR 7,79 16.12.2026 Alibaba Group Holding Ltd. (ADR) Call UN6HR0 0,99 150,00 USD 4,85 17.03.2027 Walmart Inc. Call UN06NP 0,19 120,00 USD 17,17 16.09.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.08.2026; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Sandisk Corp. Long UN48Z0 24,03 1046,190142 USD 3 Open End BioNTech SE (ADR) Long UN5SXA 13,05 84,860904 USD 4 Open End DAX® Long UG6H7P 1,12 24355,526284 Punkte 15 Open End Nasdaq-100® Long UN9LS6 1,49 30892,839043 Punkte 20 Open End SAP SE Long UG2YVE 3,09 92,975998 EUR 2 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.08.2026; 09:30 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.