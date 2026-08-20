DAX gibt nach, Erzeugerpreise überraschen
Der DAX startet schwächer in den Handel, während sich der Euro Stoxx 50 nahezu unverändert präsentiert. Der Dow Jones und der S&P 500 notieren ebenfalls auf Vortagsniveau, während der Nasdaq-100 leicht höher notiert. In Asien schloss der Nikkei 225 ohne nennenswerte Kursbewegungen.
Makroökonomischer Überblick
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten steht Sartorius im Fokus. Die Vorzugsaktien zeigen sich gefragt und profitieren von der Erwartung einer anhaltend robusten Nachfrage im Bioprocessing-Geschäft. Insbesondere Verbrauchsmaterialien für die Herstellung biopharmazeutischer Produkte gelten weiterhin als Wachstumstreiber und sorgen für erhöhte Aufmerksamkeit bei Investoren.
Für die spektakulärste Bewegung sorgt jedoch Moderna. Die Aktie schoss nach einer erfolgreichen Phase-3-Studie zum personalisierten Melanom-Impfstoff zeitweise um mehr als 170 Prozent nach oben. Gemeinsam mit Merck konnte das Unternehmen nachweisen, dass die mRNA-Therapie Intismeran Autogene in Kombination mit Keytruda wichtige Studienziele erreicht und das Risiko eines Krankheitsrückfalls verringert. Die Ergebnisse markieren den ersten erfolgreichen Phase-3-Nachweis für eine individualisierte mRNA-Krebstherapie und werden von Marktteilnehmern als potenzieller Wendepunkt für die gesamte mRNA-Onkologie bewertet.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UR00FH
|13,4
|24789,757314 Punkte
|19,44
|Open End
|Vonovia SE
|Bull
|HC55V6
|0,65
|13,633286 EUR
|3,07
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bull
|UN6QSP
|30,10
|26083,933846 Punkte
|8,42
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bull
|UN70P5
|19,96
|27265,803734 Punkte
|12,57
|Open End
|Gold
|Bull
|UR18JF
|41,34
|4014,3268 USD
|9,71
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.08.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Amazon Inc.
|Call
|UN87R8
|1,47
|255,00 USD
|10,79
|16.09.2026
|Microsoft Corp.
|Call
|UN9HW5
|9,38
|440,00 USD
|3,18
|15.12.2027
|Siemens Energy AG
|Call
|UR0XX6
|0,18
|255,00 EUR
|7,79
|16.12.2026
|Alibaba Group Holding Ltd. (ADR)
|Call
|UN6HR0
|0,99
|150,00 USD
|4,85
|17.03.2027
|Walmart Inc.
|Call
|UN06NP
|0,19
|120,00 USD
|17,17
|16.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.08.2026; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Sandisk Corp.
|Long
|UN48Z0
|24,03
|1046,190142 USD
|3
|Open End
|BioNTech SE (ADR)
|Long
|UN5SXA
|13,05
|84,860904 USD
|4
|Open End
|DAX®
|Long
|UG6H7P
|1,12
|24355,526284 Punkte
|15
|Open End
|Nasdaq-100®
|Long
|UN9LS6
|1,49
|30892,839043 Punkte
|20
|Open End
|SAP SE
|Long
|UG2YVE
|3,09
|92,975998 EUR
|2
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.08.2026; 09:30 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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