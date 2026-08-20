Dax rutscht unter 26.000 Punkte - Sartorius gefragt

Der Dax hat am Donnerstag zunächst nachgegeben. In der ersten Handelsstunde rutschte der Index zeitweise sogar unter die Marke von 26.000 Punkten. Sein Rekordhoch hatte der Dax in der Vorwoche bei 26.573 Punkten erreicht. Seither fehlen Impulse. Gestiegene Renditen an den Anleihemärkten und die wieder höheren Ölpreise wegen des Iran-Kriegs belasteten die Stimmung.

Als Stütze erwies sich immerhin die klare Erholung an den technologielastigen Börsen in Südkorea und Japan. Sie hatten zuletzt besonders deutlich unter der Entwicklung der Anleiherenditen gelitten und angesichts des stagnierenden KI-Booms seit Juni keine Bestmarken mehr aufgestellt. Nun profitierten sie - wie am Vortag schon die US-Märkte - von leicht rückläufigen Renditen, nachdem das US-Finanzministerium angekündigt hatte, die Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen.

Staatsverschuldung der USA auf 40 Billionen Dollar gestiegen heute · 07:27 Uhr · dpa-AFX

Ströer schwach - Kepler sieht 'ohne Deal' kaum Kaufanreize

Die Aktien von Ströer haben am Donnerstagmorgen mit fast drei Prozent Abschlag ihre 21-Tage-Linie auf den Prüfstand gestellt. Vom Jahreshoch bei 42 Euro vor zwei Wochen haben sich die Papiere des Werbekonzerns inzwischen um 7 Prozent entfernt.

Die Experten der Investmentbank Kepler Cheuvreux senkten in einer Analyse ihr Kursziel auf 44 Euro und strichen ihre Kaufempfehlung. Die Chance, dass es zu einem Private-Equity-Deal kommt, und das Risiko, dass die Übernahmefantasie nicht aufgeht, hielten sich etwa die Waage, so die Branchenkenner. Im Fokus steht vor allem das lukrative Geschäft mit Außenwerbung, das auch sie weiter optimistisch sehen. Ohne einen Deal gebe es momentan aber kaum Kaufanreize, so die Kepler-Experten.

Sartorius-Aktie gefragt

Die Aktien von Sartorius haben am Donnerstag von Kaufempfehlungen der UBS profitiert. Die Aktie war mit einem Plus von knapp fünf Prozent stärkster Titel im HDAX am Morgen.

Premium-Wachstum verdiene auch eine Premium-Bewertung, schrieb der UBS-Analyst Matthew Weston zu Sartorius. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen bis 2031 im Schnitt um rund drei Prozent. In der Biopharmazie-Sparte (Bioprocess Solutions, BPS) sieht Weston anhaltend starke Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien für die Medikamentenherstellung. Für das Geschäft des BPS-Bereichs mit Geräten rechnet er wohl ab dem zweiten Halbjahr 2027 mit einer Erholung.

Mit seinem Sartorius-Kursziel von 300 Euro traut er den Aktien die Rückkehr auf das Niveau vom Frühjahr 2024 zu. Ihren Rekord hatten sie im November 2021 bei gut 631 Euro gesehen. (mit Material von dpa-AFX)