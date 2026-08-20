Dax Chartanalyse 20.08.2026

Dax unter 26.000er-Marke - dieses Level muss nun halten

onvista · Uhr
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Dax-Widerstand26.60026.500
Dax-Unterstützung25.90025.650

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung zum Dax lautete wie folgt:

“Mit dem Erreichen des Minimalkursziels ist nun zunächst wieder mit verstärktem Kaufdruck zu rechnen, sollte das bisherige Tagestief um 26.092 Punkte allerdings unterboten werden, dürfte sich der kurzfristige Abwärtstrend noch einmal in Richtung der 26.000er-Marke beschleunigen. Der kurzfristige Trend im Stundenchart bleibt jedoch vorerst in jedem Falle weiter abwärts gerichtet im deutschen Leitindex, die Longseite kommt erst wieder oberhalb der Abwärtstrendlinie im Stundenchart in Frage, bis dahin dominieren die Abwärtsrisiken.“

Die gestrige Skepsis bezüglich des kurzfristigen Aufwärtspotenzials war berechtigt. Heute Morgen rutscht der Index unter die 26.000-Punkte-Marke.

Dax-Ausblick: 

Mit dem Unterschreiten dieser Schwelle rückt nun der Bereich um 25.900 Punkte in den Fokus der Händler - das ehemalige Allzeithoch. Wird dieses Level ebenfalls unterboten, steht schnell der Bereich um 25.650 Punkte auf der Agenda.

Auf diesem Niveau befindet sich noch eine offene Kurslücke im Xetra-Dax. Neue Longpositionen kommen erst wieder oberhalb der Abwärts-Trendlinie im Stundenchart (schwarze Linie) in Frage. Sie verläuft aktuell bei etwa 26.100 Punkten. Bis dahin überwiegen die Abwärtsrisiken.

Dax Chart
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