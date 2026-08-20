Dax schwächelt zur Eröffnung - Anleiherenditen im Blick

Frankfurt, ⁠20. Aug (Reuters) - Der Dax hat sich zum Handelsstart am Donnerstag kaum bewegt. Der deutsche Leitindex verlor 0,2 Prozent auf 26.043 Zähler. Ihren Blick ‌richteten die Investoren auf den Anleihemarkt. "Mit der Verdopplung des Rückkaufvolumens für langlaufende Anleihen hat der ⁠US-Finanzminister ⁠die Rentenmärkte zumindest fürs Erste beruhigt", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Ob diese Ruhe dauerhaft anhält, wird allerdings erst die Zukunft zeigen."

Die Renditen von Staatsanleihen der Eurozone gaben am ‌Donnerstag leicht nach und folgten ‌damit ihren US-Pendants. Das US-Finanzministerium hatte am Mittwoch angekündigt, das Volumen der Rückkaufmaßnahmen zur Liquiditätsunterstützung ⁠für längerfristige Anleihen von zwei Milliarden auf je ‌mindestens vier Milliarden Dollar ⁠zu verdoppeln. Angesichts der Sorgen über die explodierende Staatsverschuldung und die steigende Inflation waren die weltweiten Anleiherenditen am Dienstag auf ‌Mehrjahreshochs gestiegen.

Zu den ⁠größten Verlierern im Dax zählten ⁠in den ersten Minuten die Aktien von Brenntag und SAP mit Abschlägen von 2,3 und 1,7 Prozent. Gefragt waren dagegen die Autowerte. Continental und BMW rückten um mehr als ein Prozent vor.

(Bericht von Daniela Pegna. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)