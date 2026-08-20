DAX® - Sentiment: Euphorie weiter Fehlanzeige

Gerade einmal 125 Punkte lagen gestern beim DAX® zwischen Tageshoch und -tief. Diese unterdurchschnittliche Handelsspanne zeugt davon, dass die deutschen „blue chips“ keine großen Anschlussverkäufe nach dem Scheitern an der Marke von 26.500 Punkten mehr belasteten. Dennoch gilt es, die zuletzt immer wieder angeführten Unterstützungen bei 25.900 Punkten sowie die deutlich wichtigere Bastion in Form der großen Ausbruchszone des Jahres 2026 bei rund 25.500 Punkten unbedingt zu verteidigen. In die zuletzt genannte Haltezone fällt mittlerweile auch die 50-Tage-Linie (akt. bei 25.379 Punkten). Zum Abschluss – wie so oft am Donnerstag – noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) ist sowohl der Bullen- (35,5 %) als auch der Bärenanteil (39,9 %) unter den amerikanischen Privatanlegern im Vergleich zur Vorwoche leicht gestiegen. Da die Pessimisten aber weiterhin in der Überzahl sind, kann nicht von einer euphorischen Grundstimmung gesprochen werden. Letztlich ist das Sentiment also ein unterstützender Faktor.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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