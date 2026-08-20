Dax startet unverändert in den Handel - gute Vorgaben aus Asien

Im Dax dürfte sich am Donnerstag nach seinem jüngsten Rückschlag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart nur etwa acht Punkte tiefer auf 26.083 Punkte. Sein Rekordhoch hatte der Dax in der Vorwoche bei 26.573 Punkten erreicht. Seither fehlen vor allem Anschlusskäufe, gestiegene Rendite an den Anleihemärkten und die wieder höheren Ölpreise wegen des Iran-Krieges belasteten die Stimmung.

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USA: Wenig verändert

Sinkende Anleiherenditen haben am Mittwoch die US-Börsen gestützt. Das US-Finanzministerium hatte angekündigt, Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen. Besonders deutlich sank daraufhin die Rendite von 30-jährigen Anleihen, deren Anstieg am Vortag Aktien-Anlegern noch Sorgen bereitet hatte.

Gründe waren gestiegene Inflationssorgen, der Iran-Krieg, eine stark steigende Staatsverschuldung und der Kapitalbedarf großer KI-Unternehmen. Zum Börsenschluss legte der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,22 Prozent auf 53.463,05 Punkte zu. Der von Techwerten bestimmte Nasdaq 100 sank um 0,22 Prozent auf 29.426,02 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,21 Prozent auf 7.707,98 Zähler.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 53.463 + 0,22 Prozent S&P 500 7.707 + 0,21 Prozent Nasdaq 26.289 - 0,22 Prozent

Asien: Erholt

Ein Rückgang der Renditen an den Anleihemärkten hat den tags zuvor teils deutlich gebeutelten Börsen Asiens am Donnerstag geholfen. So hatte das US-Finanzministerium am Mittwoch angekündigt, Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen. Vor allem die Erholung des südkoreanischen Kospi - bis Mitte Juni Sinnbild des KI-Booms mit anschließendem Kursrutsch - hatte zur Wochenmitte mit deutlichen Verlusten gewackelt.

Am Donnerstag ging es nun um fast sechs Prozent nach oben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg im späten um gut ein Prozent. In China gewann der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen 0,2 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um gut ein Prozent zulegte.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 65.382 + 0,95 Prozent Hang Seng 25.471 + 1,96 Prozent CSI 300 4.584 + 0,20 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 123,85 - 0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,26 - 0,04 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,64 - 0,09 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 91,99 USD + 0,38 Dollar WTI 86,07 USD + 0,15 Dollar

Umstufungen von Aktien:

UBS HEBT SARTORIUS AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 300 (240) EUR

UBS SENKT MERCK KGAA AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 150 EUR

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MERCK & CO AUF 175 (152) USD - 'BUY'

BOFA HEBT MODERNA AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - ZIEL 170 (40) USD

(mit Material von dpa-AFX)