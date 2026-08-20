Vorbörse 20.08.2026

Dax startet unverändert in den Handel - gute Vorgaben aus Asien

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Im Dax dürfte sich am Donnerstag nach seinem jüngsten Rückschlag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart nur etwa acht Punkte tiefer auf 26.083 Punkte. Sein Rekordhoch hatte der Dax in der Vorwoche bei 26.573 Punkten erreicht. Seither fehlen vor allem Anschlusskäufe, gestiegene Rendite an den Anleihemärkten und die wieder höheren Ölpreise wegen des Iran-Krieges belasteten die Stimmung.

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USA:  Wenig verändert

Sinkende Anleiherenditen haben am Mittwoch die US-Börsen gestützt. Das US-Finanzministerium hatte angekündigt, Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen. Besonders deutlich sank daraufhin die Rendite von 30-jährigen Anleihen, deren Anstieg am Vortag Aktien-Anlegern noch Sorgen bereitet hatte.

Gründe waren gestiegene Inflationssorgen, der Iran-Krieg, eine stark steigende Staatsverschuldung und der Kapitalbedarf großer KI-Unternehmen. Zum Börsenschluss legte der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,22 Prozent auf 53.463,05 Punkte zu. Der von Techwerten bestimmte Nasdaq 100 sank um 0,22 Prozent auf 29.426,02 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,21 Prozent auf 7.707,98 Zähler.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones53.463+ 0,22 Prozent
S&P 5007.707+ 0,21 Prozent
Nasdaq 26.289- 0,22 Prozent

Asien: Erholt

Ein Rückgang der Renditen an den Anleihemärkten hat den tags zuvor teils deutlich gebeutelten Börsen Asiens am Donnerstag geholfen. So hatte das US-Finanzministerium am Mittwoch angekündigt, Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen. Vor allem die Erholung des südkoreanischen Kospi - bis Mitte Juni Sinnbild des KI-Booms mit anschließendem Kursrutsch - hatte zur Wochenmitte mit deutlichen Verlusten gewackelt.

Am Donnerstag ging es nun um fast sechs Prozent nach oben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg im späten um gut ein Prozent. In China gewann der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen 0,2 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um gut ein Prozent zulegte.

Massive Euphorie
600 Prozent zum Auftakt: Das Wichtigste zum Unitree-IPOgestern · 05:10 Uhr · onvista
Ein hundeähnlicher Roboter von Unitree
IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22565.382+ 0,95 Prozent
Hang Seng25.471+ 1,96 Prozent
CSI 3004.584+ 0,20 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future123,85- 0,08 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,26- 0,04 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,64- 0,09 Prozentpunkte
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.08.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
test

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1677- 0,31  Prozent
Dollar in Yen158,53+ 0,45 Prozent
Euro in Yen185,11+ 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent91,99 USD+ 0,38 Dollar
WTI86,07 USD+ 0,15 Dollar

Umstufungen von Aktien:

UBS HEBT SARTORIUS AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 300 (240) EUR

UBS SENKT MERCK KGAA AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 150 EUR

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MERCK & CO AUF 175 (152) USD - 'BUY'

BOFA HEBT MODERNA AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - ZIEL 170 (40) USD

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
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Ölpreis Brent
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Dow Jones
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S&P 500
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Eurokurs (Euro / Dollar)
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Merck & Co.
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Ölpreis WTI
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Euro / Yen (Yenkurs)
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US Dollar/Japanischer Yen
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Hang Seng
Dow
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DAX (Kursindex)
Sartorius St.
NASDAQ
IG GROUP HOLDINGS
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