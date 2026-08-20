Deutsches Gastgewerbe befürchtet siebtes Minusjahr in Folge

Berlin, 20. ⁠Aug (Reuters) - Das deutsche Gastgewerbe hat im ersten Halbjahr einen deutlichen Rückgang der Einnahmen verkraften müssen. Inflationsbereinigt sank der Umsatz um 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. ‌Durch Preiserhöhungen stieg der nominale Umsatz aber zugleich um 2,1 Prozent. Der Hotellerie- und Gastronomieverband (Dehoga) befürchtet nach dem mäßigen Auftakt ⁠das siebte ⁠Verlustjahr in Folge.

"Höhere Preise, mehr Abgaben und Steuern, wachsende Unsicherheiten und fehlende Perspektiven – all das dämpft die Konsumlaune", sagte die Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Jana Schimke. "Und das bekommt das Gastgewerbe unmittelbar zu spüren." Viele Menschen sparten beim Ausgehen und beim Urlaub. Besonders angespannt ist ‌die Lage in der Gastronomie. "Gäste kommen seltener, ‌verzichten auf das Dessert oder das zweite Getränk", sagte Schimke.

In der Gastronomie brach der reale Umsatz im ersten Halbjahr um 5,7 Prozent ein. ⁠Etwas milder fiel der Rückgang in der Hotellerie aus. Hotels und ‌sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten real 3,2 ⁠Prozent weniger Umsatz als im ersten Halbjahr 2025.

Eine rasche Trendwende erwartet die Branche nicht. "Für das Gesamtjahr gibt es keinen Anlass zur Entwarnung", sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Schimke. "Selbst wenn die Sommermonate und ‌das Weihnachtsgeschäft Impulse bringen, werden ⁠die enormen Verluste der ersten ⁠Jahreshälfte voraussichtlich nicht vollständig aufzuholen sein." Der Branche drohe das siebte Minusjahr in Folge. Ein gefährlicher Mix aus Konsumzurückhaltung und immer höheren Kosten werde für immer mehr Betriebe existenzgefährdend. Der überdurchschnittliche Anstieg der Insolvenzen im Gastgewerbe sei ein unübersehbares Alarmzeichen.

Die Bundesregierung hatte der Branche unter die Arme gegriffen. Seit Jahresbeginn gilt der ermäßigte Mehrwertsteuersatz auf Speisen in der Gastronomie von ⁠sieben Prozent, nach zuvor 19 Prozent.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)