Die Erholung bei Novo ist noch keine Trendwende
onvista · Uhr
Der dänische Pharmakonzern ist in den vergangenen Jahren an der Börse abgestürzt. Vom Tief ging es inzwischen immerhin ein Drittel nach oben. Was zur Trendwende fehlt.
Quelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Die Erholung beim Aktienkurs des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk – bekannt vor allem für sein Abnehmmedikament Ozempic – sieht auf den ersten Blick vielversprechend aus. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Die Aktie befindet sich weiterhin im übergeordneten Abwärtstrend. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über wichtige charttechnische Widerstände würde das angeschlagene Chartbild aufhellen.
Weiterlesen mit onvista Plus
Dein Vorsprung an der Börse
Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte
- Trading-Setups & Investmentideen
- Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat
7 Tage kostenlos testen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
Das könnte dich auch interessieren
Beteiligungs-Aktien mit großem AbschlagKannst du hier wirklich einen Euro für 50 Cent kaufen?gestern, 13:00 Uhr · onvista
USA intervenieren am AnleihemarktDas steckt hinter dem Kursanstieg bei Gold und Bitcoinheute, 12:00 Uhr · onvista
Plus-Analysen
Beteiligungs-Aktien mit großem AbschlagKannst du hier wirklich einen Euro für 50 Cent kaufen?gestern, 13:00 Uhr · onvista
Bund-Renditen so hoch wie zuletzt 2011Drei Gründe für den Anleihe-Crashgestern, 12:05 Uhr · onvista
TecDax-notierter TraditionswertTrotz Rally: Diese Aktie hat ihr Potenzial noch nicht ausgereizt18. Aug. · onvista