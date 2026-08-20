Die Erholung bei Novo ist noch keine Trendwende

Die Erholung beim Aktienkurs des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk – bekannt vor allem für sein Abnehmmedikament Ozempic – sieht auf den ersten Blick vielversprechend aus. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Die Aktie befindet sich weiterhin im übergeordneten Abwärtstrend. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über wichtige charttechnische Widerstände würde das angeschlagene Chartbild aufhellen.

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