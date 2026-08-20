Discover Airlines kann nicht genug tanken in Namibia

Reuters · Uhr
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Kapstadt, ⁠20. Aug (Reuters) - Eine vorübergehender Treibstoffmangel in Namibia betrifft die Lufthansa-Tochter Discover Airlines. Der ‌Ferienflieger teilte am Donnerstag mit, Flüge von Windhoek nach ⁠Frankfurt ⁠und München müssten einen Tankstopp in Luanda/Angola einlegen. Die Lufthansa ergänzte, auch die Schweizer Tochter Edelweiss ‌könnte davon noch ‌betroffen sein. Alle Flüge in Windhoek starteten planmäßig. "Die Treibstoffbeschaffung ⁠und das Bodenpersonal des Konzerns ‌prüfen derzeit ⁠alle Möglichkeiten, um wieder zu einer normalen Versorgung zurückzukehren", erklärte die Lufthansa.

Passagiere, ‌die wegen ⁠der Verzögerungen Anschlussflüge ⁠verpassten, sollten automatisch umgebucht werden. Zudem könne es Auswirkungen auf die Frachtbeförderung geben.

(Bericht von Wendell Roelf und Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)

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