Discover Airlines kann nicht genug tanken in Namibia
Kapstadt, 20. Aug (Reuters) - Eine vorübergehender Treibstoffmangel in Namibia betrifft die Lufthansa-Tochter Discover Airlines. Der Ferienflieger teilte am Donnerstag mit, Flüge von Windhoek nach Frankfurt und München müssten einen Tankstopp in Luanda/Angola einlegen. Die Lufthansa ergänzte, auch die Schweizer Tochter Edelweiss könnte davon noch betroffen sein. Alle Flüge in Windhoek starteten planmäßig. "Die Treibstoffbeschaffung und das Bodenpersonal des Konzerns prüfen derzeit alle Möglichkeiten, um wieder zu einer normalen Versorgung zurückzukehren", erklärte die Lufthansa.
Passagiere, die wegen der Verzögerungen Anschlussflüge verpassten, sollten automatisch umgebucht werden. Zudem könne es Auswirkungen auf die Frachtbeförderung geben.
(Bericht von Wendell Roelf und Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)