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Dividendenkalender heute, 20.08.2026

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Thema: WasserstoffKI

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 20. August 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
2G EnergyEndgültiges ex-Dividenden Datum
2G EnergyJährlicher Ex-Dividenden-Tag
Anglo AmericanHalbjährlicher Ex-Dividenden-Tag
Applied MaterialsVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Applied MaterialsVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
Imperial BrandsVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Imperial BrandsVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
Kinross GoldVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Kinross GoldVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
Legal & GeneralSonder-Ex-Dividenden-Tag
Legal & GeneralSonder ex-Dividenden Datum
MicrosoftVierteljährliches ex-Dividenden Datum
MicrosoftVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
Wheaton Precious MetalsVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
Wheaton Precious MetalsVierteljährliches ex-Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Microsoft
Applied Materials
2G Energy
Wheaton Precious Metals
Imperial Brands
Legal & General
Kinross Gold
Anglo American

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