EQS-Adhoc: SCP Standard Capital Partners AG vollzieht strategische Ausrichtung auf Defence-Tech durch Übernahme der Vanea Technologies GmbH und der Nocturne Technologies GmbH – Umfirmierung in VANEA AG geplant

EQS-Ad-hoc: SCP Standard Capital Partners AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen

SCP Standard Capital Partners AG vollzieht strategische Ausrichtung auf Defence-Tech durch Übernahme der Vanea Technologies GmbH und der Nocturne Technologies GmbH – Umfirmierung in VANEA AG geplant



20.08.2026 / 12:25 CET/CEST

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SCP Standard Capital Partners AG vollzieht strategische Ausrichtung auf Defence-Tech durch Übernahme der Vanea Technologies GmbH und der Nocturne Technologies GmbH – Umfirmierung in VANEA AG geplant

München, 20. August 2026. Die SCP Standard Capital Partners AG ("SCP" oder die "Gesellschaft") hat heute den Erwerb sämtlicher Anteile an der Vanea Technologies GmbH ("VANEA") sowie der Nocturne Technologies GmbH ("Nocturne") vereinbart. Die Anteile werden im Wege von Sachkapitalerhöhungen unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026 gegen Ausgabe neuer Aktien und Zahlung eines Barausgleichs erworben.

VANEA ist ein junges Technologieunternehmen, das auf die Entwicklung von Verteidigungslösungen für das beginnende Zeitalter der autonomen Kriegsführung spezialisiert ist. Nocturne, mit Sitz in Osnabrück – auch geführt als Nocturne Defence –, ist auf zukunftsorientierte Lösungen im Bereich ziviler und militärischer Counter-UAS-Systeme (Drohnenabwehr) spezialisiert.

Der Kaufpreis für den Erwerb von VANEA liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich und setzt sich aus einer Bar- sowie einer Aktienkomponente zusammen. Der Kaufpreis für den Erwerb von Nocturne setzt sich aus einer Barkomponente und einer Aktienkomponente zusammen, die zusammen im hohen sechsstelligen Bereich liegen.

Der Fokus der Gesellschaft wird künftig auf der Technologieentwicklung für autonome Verteidigungslösungen liegen. In diesem Zusammenhang beabsichtigt die Gesellschaft der nächsten außerordentlichen Hauptversammlung die Umfirmierung in VANEA AG sowie eine entsprechende Änderung des Unternehmensgegenstands vorzuschlagen. Die außerordentliche Hauptversammlung soll voraussichtlich bis Ende November 2026 stattfinden.

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