EQS-AFR: Goldman Sachs Bank Europe SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Goldman Sachs Bank Europe SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Goldman Sachs Bank Europe SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



20.08.2026 / 19:00 CET/CEST

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Hiermit gibt die Goldman Sachs Bank Europe SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 21.08.2026

Ort:

https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsbe/2026/GSBE-20HY26-English-GAAP-Financial-Statements.pdf

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Goldman Sachs Bank Europe SE Marienturm, Taunusanlage 9 - 10 60329 Frankfurt Deutschland Internet: www.gs.de LEI Code: 8IBZUGJ7JPLH368JE346

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