EQS-AFR: Goldman Sachs Bank Europe SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Goldman Sachs Bank Europe SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Goldman Sachs Bank Europe SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

20.08.2026 / 19:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Goldman Sachs Bank Europe SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 21.08.2026

Ort:

https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsbe/2026/GSBE-20HY26-English-GAAP-Financial-Statements.pdf

20.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Goldman Sachs Bank Europe SE
Marienturm, Taunusanlage 9 - 10
60329 Frankfurt
Deutschland
Internet:www.gs.de
LEI Code:8IBZUGJ7JPLH368JE346
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2386312 20.08.2026 CET/CEST

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