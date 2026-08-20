EQS-AFR: Goldman Sachs Bank Europe SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Goldman Sachs Bank Europe SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Goldman Sachs Bank Europe SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
20.08.2026 / 19:00 CET/CEST
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Hiermit gibt die Goldman Sachs Bank Europe SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 21.08.2026
Ort:
https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsbe/2026/GSBE-20HY26-English-GAAP-Financial-Statements.pdf
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Goldman Sachs Bank Europe SE
|Marienturm, Taunusanlage 9 - 10
|60329 Frankfurt
|Deutschland
|Internet:
|www.gs.de
|LEI Code:
|8IBZUGJ7JPLH368JE346
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2386312 20.08.2026 CET/CEST