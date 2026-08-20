EQS-AFR: Kommunalkredit Austria AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Kommunalkredit Austria AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



20.08.2026 / 10:01 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Kommunalkredit Austria AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.kommunalkredit.at/investor-relations/berichte

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.kommunalkredit.at/en/investor-relations/reports

20.08.2026 CET/CEST

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