EQS-AFR: Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
20.08.2026 / 12:12 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Hiermit gibt die Mayr-Melnhof Karton AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort:
https://mm.group/wp-content/uploads/MM-Halbjahresbericht-2026.pdf
Sprache: Englisch
Ort:
https://mm.group/wp-content/uploads/MM-Half-year-Report-2026.pdf
20.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mayr-Melnhof Karton AG
|Brahmsplatz 6
|1040 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.mm.group
|LEI Code:
|5299001AMHDLKUM80611
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2386360 20.08.2026 CET/CEST