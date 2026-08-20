EQS-AFR: Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Mayr-Melnhof Karton AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



20.08.2026 / 12:12 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Mayr-Melnhof Karton AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://mm.group/wp-content/uploads/MM-Halbjahresbericht-2026.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://mm.group/wp-content/uploads/MM-Half-year-Report-2026.pdf

20.08.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Mayr-Melnhof Karton AG Brahmsplatz 6 1040 Wien Österreich Internet: www.mm.group LEI Code: 5299001AMHDLKUM80611

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