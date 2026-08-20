EQS-AFR: SBO AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: SBO AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
SBO AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

20.08.2026 / 07:00 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die SBO AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.sbo.at/en/investor-relations/reports-publications#quarterly-publications

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.sbo.at/en/investor-relations/reports-publications#quarterly-publications

20.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SBO AG
Hauptstrasse 2
2630 Ternitz
Österreich
Internet:http://www.sbo.at
LEI Code:549300ZD9ED8GSG3JW36
Ende der MitteilungEQS News-Service

2385316 20.08.2026 CET/CEST

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