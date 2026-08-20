EQS-DD: LEG Immobilien SE: Lars von Lackum, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.08.2026 / 10:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Lars
Nachname(n):von Lackum

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

LEG Immobilien SE

b) LEI

391200SO40AKONBO0Z96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000LEG1110

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
50,10 EUR20.040,00 EUR
50,15 EUR5.015,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
50,11 EUR25.055,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:XGAT

20.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:LEG Immobilien SE
Flughafenstraße 99
40474 Düsseldorf
Deutschland
Internet:www.leg-se.com
LEI Code:391200SO40AKONBO0Z96
Ende der MitteilungEQS News-Service

106724 20.08.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
LEG Immobilien

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Beteiligungs-Aktien mit großem Abschlag
Kannst du hier wirklich einen Euro für 50 Cent kaufen?gestern, 13:00 Uhr · onvista
Bund-Renditen so hoch wie zuletzt 2011
Drei Gründe für den Anleihe-Crashgestern, 12:05 Uhr · onvista
TecDax-notierter Traditionswert
Trotz Rally: Diese Aktie hat ihr Potenzial noch nicht ausgereizt18. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen