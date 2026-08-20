EQS-DD: Nemetschek SE: Christine Schöneweis, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



20.08.2026 / 12:07 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Christine Nachname(n): Schöneweis

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Nemetschek SE

b) LEI

529900R0S2IX1S358J38

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006452907

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 62,35 EUR 21.386,05 EUR 62,30 EUR 1.557,50 EUR 62,30 EUR 34.265,00 EUR 62,30 EUR 42.488,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 62,31 EUR 99.697,15 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Nemetschek SE Konrad-Zuse-Platz 1 81829 München Deutschland Internet: www.nemetschek.com LEI Code: 529900R0S2IX1S358J38

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