EQS-DD: Nemetschek SE: Christine Schöneweis, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.08.2026 / 12:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Christine
Nachname(n):Schöneweis

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Nemetschek SE

b) LEI

529900R0S2IX1S358J38 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0006452907

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
62,35 EUR21.386,05 EUR
62,30 EUR1.557,50 EUR
62,30 EUR34.265,00 EUR
62,30 EUR42.488,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
62,31 EUR99.697,15 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

20.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Nemetschek SE
Konrad-Zuse-Platz 1
81829 München
Deutschland
Internet:www.nemetschek.com
LEI Code:529900R0S2IX1S358J38
Ende der MitteilungEQS News-Service

106726 20.08.2026 CET/CEST

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