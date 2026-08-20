EQS-DD: STRATEC SE: Andrea Leistner, Erwerb von 35.000 Aktien der STRATEC SE von Ralf Leistner durch Schenkung

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.08.2026 / 18:37 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Andrea
Nachname(n): Leistner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Ralf
Nachname(n): Leistner
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
STRATEC SE

b) LEI
529900ZZJWANAFSPGV30 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000STRA555

b) Art des Geschäfts
Erwerb von 35.000 Aktien der STRATEC SE von Ralf Leistner durch Schenkung

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
19.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


20.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: STRATEC SE
Gewerbestr. 37
75217 Birkenfeld
Deutschland
Internet: www.stratec.com
LEI Code: 529900ZZJWANAFSPGV30

Ende der Mitteilung EQS News-Service

106738  20.08.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Stratec

Das könnte dich auch interessieren

Online-Apotheke
Ausblick von DocMorris treibt Kurs hoch und zieht Redcare mitgestern, 06:12 Uhr · dpa-AFX
Ausblick von DocMorris treibt Kurs hoch und zieht Redcare mit
Durchwachsener Quartalsbericht
DocMorris dreht ins Minusgestern, 08:20 Uhr · dpa-AFX
DocMorris dreht ins Minus
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Dänischer Pharmakonzern
Die Erholung bei Novo ist noch keine Trendwendeheute, 14:00 Uhr · onvista
Beteiligungs-Aktien mit großem Abschlag
Kannst du hier wirklich einen Euro für 50 Cent kaufen?gestern, 13:00 Uhr · onvista
Bund-Renditen so hoch wie zuletzt 2011
Drei Gründe für den Anleihe-Crashgestern, 12:05 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen