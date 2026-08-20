EQS-DD: STRATEC SE: Ralf Leistner, Erwerb von 29.556 Aktien der STRATEC SE von Hermann Leistner und Doris Leistner durch Schenkung
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
20.08.2026 / 18:35 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Ralf
|Nachname(n):
|Leistner
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|STRATEC SE
b) LEI
|529900ZZJWANAFSPGV30
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000STRA555
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 29.556 Aktien der STRATEC SE von Hermann Leistner und Doris Leistner durch Schenkung
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,00 EUR
|0,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,00 EUR
|0,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|19.08.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|STRATEC SE
|Gewerbestr. 37
|75217 Birkenfeld
|Deutschland
|Internet:
|www.stratec.com
|LEI Code:
|529900ZZJWANAFSPGV30
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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