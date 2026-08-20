EQS-DD: STRATEC SE: Ralf Leistner, Schenkung von 35.000 Aktien der STRATEC SE an Andrea Leistner

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.08.2026 / 18:36 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Ralf
Nachname(n):Leistner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

STRATEC SE

b) LEI

529900ZZJWANAFSPGV30 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000STRA555

b) Art des Geschäfts

Schenkung von 35.000 Aktien der STRATEC SE an Andrea Leistner

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
0,00 EUR0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
0,00 EUR0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

20.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:STRATEC SE
Gewerbestr. 37
75217 Birkenfeld
Deutschland
Internet:www.stratec.com
LEI Code:529900ZZJWANAFSPGV30
Ende der MitteilungEQS News-Service

106734 20.08.2026 CET/CEST

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