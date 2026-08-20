EQS-DD: Wienerberger AG: Peter Steiner, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.08.2026 / 16:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Peter
Nachname(n):Steiner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Wienerberger AG

b) LEI

529900VXIFBHO0SW2I31 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000831706

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
19,24 EUR2.000 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
19,24 EUR2.000 Stück

e) Datum des Geschäfts

20.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

20.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Österreich
Internet:www.wienerberger.com
LEI Code:529900VXIFBHO0SW2I31
Ende der MitteilungEQS News-Service

106728 20.08.2026 CET/CEST

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Wienerberger
WIENERBERGER ADR 1/5/O.N.

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