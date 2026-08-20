EQS-News: CNTE liefert eine Energiespeicherlösung mit einer Leistung von 6,9 MW und einer Speicherkapazität von 14,9 MWh für das Werk von Agrosuper in San Vicente, Chile

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CNTE liefert eine Energiespeicherlösung mit einer Leistung von 6,9 MW und einer Speicherkapazität von 14,9 MWh für das Werk von Agrosuper in San Vicente, Chile



20.08.2026 / 15:40 CET/CEST

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SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA, Chile, 20. August 2026 /PRNewswire/ -- CNTE hat eine Batterie-Energiespeichersystemlösung mit einer Leistung von 6,9 MW und einer Speicherkapazität von 14,9 MWh für das Werk von Agrosuper in San Vicente in der chilenischen Region O'Higgins geliefert.

Das System ist darauf ausgelegt, in der industriellen Lebensmittelverarbeitungsanlage Spitzenlastabgleich und Lastverschiebung zu unterstützen. Die Anlage speichert Strom in Zeiten geringeren Bedarfs und gibt ihn in Spitzenverbrauchszeiten wieder ab. Dadurch kann das Werk seinen Stromverbrauch optimieren, die Kosten für Spitzenlasten senken und das lokale Stromnetz entlasten.

Das Projekt wird zudem eine Notstromversorgung für kritische Verbraucher bereitstellen. Lebensmittelverarbeitungsbetriebe sind für ihre Produktionsanlagen, die Kühlung und die Kühlkette in hohem Maße auf eine unterbrechungsfreie Stromversorgung angewiesen. Die Integration von Batteriespeichern soll die Versorgungssicherheit des Kraftwerks verbessern und die mit Netzstörungen oder ungeplanten Ausfällen verbundenen Betriebsrisiken verringern.

Mit einer Nennleistung von 6,9 MW und einer Speicherkapazität von 14,9 MWh kann das System schnell auf Schwankungen des Strombedarfs des Kraftwerks reagieren. Die Energiespeicherlösung von CNTE vereint Batterieausrüstung, Stromumwandlung und intelligentes Energiemanagement, um das Laden und Entladen entsprechend den Lastbedingungen vor Ort und den betrieblichen Anforderungen zu koordinieren.

Das Projekt spiegelt den zunehmenden Einsatz von Batterie-Energiespeichern im chilenischen Gewerbe- und Industriesektor wider. Neben der Förderung der Einbindung erneuerbarer Energien wird die BESS-Technologie zunehmend von energieintensiven Unternehmen eingesetzt, um die Stromkosten zu senken, die Stromqualität zu verbessern und die Betriebssicherheit zu erhöhen.

Das Projekt „Agrosuper San Vicente" ergänzt zudem das wachsende Portfolio der CNTE an industriellen Energiespeicherprojekten in Lateinamerika, wo der Bergbau, die Lebensmittelverarbeitung, das verarbeitende Gewerbe und andere stromintensive Branchen nach flexibleren und zuverlässigeren Energielösungen suchen.

Cision

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