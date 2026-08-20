EQS-News: Erlebnis Akademie AG: Aktionäre bestätigen auf der Hauptversammlung die strategische Ausrichtung; nach verhaltenem erstem Halbjahr zeigen Juli und August Wachstumsdynamik

EQS-News: Erlebnis Akademie AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Hauptversammlung

Erlebnis Akademie AG: Aktionäre bestätigen auf der Hauptversammlung die strategische Ausrichtung; nach verhaltenem erstem Halbjahr zeigen Juli und August Wachstumsdynamik



20.08.2026 / 19:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Erlebnis Akademie AG: Aktionäre bestätigen auf der Hauptversammlung die strategische Ausrichtung; nach verhaltenem erstem Halbjahr zeigen Juli und August Wachstumsdynamik

Sämtliche zur Beschlussfassung stehenden Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit angenommen

Vorläufiger Umsatz im ersten Halbjahr 2026 liegt bei 8,7 Mio. Euro (Vorjahr: 9,1 Mio. Euro); vorläufiges operatives Ergebnis (EBIT) liegt bei -3,2 Mio. Euro nach -2,2 Mio. Euro im Vorjahr

Die Besucherzahlen der Hochsaison in den Monaten Juli und August zeigen sich bereits deutlich positiver

Bad Kötzting, 20. August 2026 – Die Aktionäre der Erlebnis Akademie AG haben Vorstand und Aufsichtsrat auf der heutigen Hauptversammlung in Bad Kötzting erneut ihr Vertrauen ausgesprochen, die strategische Ausrichtung des Unternehmens bestätigt und sämtliche zur Beschlussfassung stehenden Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit angenommen.

Dem gemeinsamen Gewinnverwendungsvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, den Bilanzgewinn 2025 in Höhe von 3.593.617,81 Euro auf neue Rechnung vorzutragen und damit im Unternehmen zu belassen, stimmten die Aktionäre zu. Darüber hinaus wurden Vorstand und Aufsichtsrat entlastet sowie der Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 bestellt. Ein weiterer wichtiger Beschluss betraf die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals.

„Wir danken unseren Aktionären für das erneut entgegengebrachte Vertrauen und die breite Zustimmung zu unserem eingeschlagenen Kurs“, berichtet Christoph Blaß, CFO der Erlebnis Akademie AG. „Die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals ist dabei ein positives Zeichen für die weitere Entwicklung der Erlebnis Akademie. Sie stärkt unseren finanziellen Handlungsspielraum und schafft die notwendigen Voraussetzungen, um zukünftige Wachstumschancen und Investitionsmöglichkeiten gezielt nutzen zu können.“

Die Erlebnis Akademie erzielte nach vorläufigen Zahlen in den ersten sechs Monaten 2026 einen Umsatz von 8,7 Mio. Euro nach 9,1 Mio. Euro im Vorjahr. Das im ersten Halbjahr üblicherweise negative operative Ergebnis EBIT lag nach vorläufigen Zahlen bei -3,2 Mio. Euro nach -2,2 Mio. Euro in den ersten sechs Monaten 2025. Die Entwicklung ist unter anderem auf im Vorjahresvergleich zusätzliche 32 Tage zurückzuführen, an denen einzelne Standorte witterungsbedingt aufgrund von Eis und Schnee sowie Seilbahnwartung geschlossen bleiben mussten. Die Monate Juli und August verlaufen bislang sehr erfreulich, sodass die Hochsaison insgesamt eine gute Dynamik zeigt. Das dritte Quartal ist dabei von zentraler Bedeutung für das Erreichen der Jahresziele.

„Die Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf zeigt seit Juli insgesamt eine steigende operative Performance, auch wenn wir weiterhin in einem von zunehmenden Kostendruck geprägten und herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld agieren“, ergänzt Christoph Blaß. „Vor diesem Hintergrund arbeiten wir konsequent an der weiteren Optimierung unserer Kostenstruktur und konzentrieren uns auf die nachhaltige Stärkung unserer Standorte durch weitere Attraktionen. Für die kommenden Monate bleiben wir vorsichtig optimistisch und erwarten eine insgesamt solide Saisonentwicklung.“

Das Unternehmen bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026 und erwartet, dass die Prognosewerte jeweils am unteren Ende der bisherigen Bandbreiten liegen. Beim Konzernumsatz liegt die Prognosebandbreite zwischen 25,7 Mio. Euro bis 27,6 Mio. Euro. Beim EBITDA wurde auf Konzernebene eine Bandbreite von 6,2 Mio. Euro bis 7,4 Mio. Euro und beim EBIT von 1,0 Mio. Euro bis 2,2 Mio. Euro prognostiziert. Über das Jahr 2026 hinaus erwartet die Erlebnis Akademie eine Fortsetzung des Wachstumskurses. Zusätzliche Impulse sollen insbesondere aus der schnelleren Weiterentwicklung bestehender Standorte sowie aus den geplanten Neustandorten resultieren.

Hinweis: Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2026 können ab 21. August 2026 unter www.eak-ag.de/eakag/investoren/hauptversammlung/ eingesehen werden. Die finalen Zahlen des ersten Halbjahres 2026 werden am 27. August 2026 bekanntgegeben.

Über die Erlebnis Akademie AG

Die Erlebnis Akademie AG wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang 13 Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von mehr als 85 Mio. Euro errichtet, 12 davon befinden sich heute noch im Bestand der Erlebnis Akademie. Die fünf deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf den Inseln Rügen und Usedom sowie an der Saarschleife.

Die Erlebnis Akademie ist darüber hinaus mit Standorten in Tschechien [Krkonoše (2017)], der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)], Österreich [Gmunden, Salzkammergut (2018)], Slowenien [Pohorje (2019)], Frankreich [Elsass (2021)], Irland [Avondale Forest (2022)] und Kanada [Laurentides (2022)] vertreten. An ausgewählten Standorten betreibt das Unternehmen zusätzlich insgesamt vier Abenteuerwälder. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt. Im Jahr 2025 besuchten insgesamt mehr als 2,1 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade und Abenteuerwälder der eak-Gruppe (inkl. einer Minderheitenbeteiligung). Neben der Planung von – unter normalen Rahmenbedingungen – durchschnittlich von jährlich zwei neuen Erlebniseinrichtungen bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandise, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing – sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten.

Kontakt Investor Relations (eak)

Erlebnis Akademie AG

Walter Steuernagel

T +49 9941 90 84 84 0

ir@eak-ag.de



Kontakt Investor Relations (IR4value)

IR4value GmbH

Vera Müller/Frank Ostermair

T +49 156 78 40 94 59

vera.mueller@ir4value.de

20.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Erlebnis Akademie AG Hafenberg 4 93444 Bad Kötzting Deutschland Telefon: 09941-908484-0 Fax: 09941-908484-84 E-Mail: info@eak-ag.de Internet: www.eak-ag.de ISIN: DE0001644565 WKN: 164456 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 3912006GGHCRFSLMOB79 EQS News ID: 2386580

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2386580 20.08.2026 CET/CEST