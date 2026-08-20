EQS-News: Fresenius verkauft 7,8 Millionen Fresenius Medical Care-Aktien im Wert von rund 300 Millionen Euro

EQS-News: Fresenius SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Fresenius verkauft 7,8 Millionen Fresenius Medical Care-Aktien im Wert von rund 300 Millionen Euro (News mit Zusatzmaterial)



20.08.2026 / 18:35 CET/CEST

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Fresenius hat eine Vereinbarung über den Verkauf von rund 7,8 Millionen Aktien von Fresenius Medical Care geschlossen, dies entspricht rund 2,9 Prozent des ausgegebenen Grundkapitals von Fresenius Medical Care

Mit dieser Transaktion setzt Fresenius den disziplinierten, wertorientierten Abbau seiner Finanzbeteiligung fort

Erhöhte strategische und finanzielle Flexibilität für Investitionen in die Wachstumsplattformen von Fresenius; der Nettoerlös wird im Einklang mit den festgelegten Prioritäten der Kapitalallokation verwendet

Fresenius reduziert seine Finanzbeteiligung an Fresenius Medical Care weiter und setzt damit seinen Transformationskurs unter

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FutureFresenius konsequent fort. Mit dem Verkauf von 7,8 Millionen Aktien im Wert von rund 300 Millionen Euro an ausgewählte institutionelle Investoren stärkt Fresenius seine Bilanz weiter und erhöht seine strategische Flexibilität. Die verkauften Aktien entsprechen rund 2,9 Prozent des ausgegebenen Grundkapitals von Fresenius Medical Care.

„Mit diesem Schritt reduzieren wir unsere Finanzbeteiligung an Fresenius Medical Care und schaffen zusätzlichen Spielraum, um Kapital gezielt in unsere Wachstumsplattformen zu investieren. Genau dafür wurde

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FutureFresenius geschaffen, und darauf baut auch REJUVENATE auf – ein fokussierteres Fresenius mit einer stärkeren Bilanz und der Fähigkeit, Chancen konsequent zu nutzen“, sagt Michael Sen, Vorstandsvorsitzender von Fresenius.

Der Nettoerlös wird die Nettoverschuldung des Konzerns reduzieren und für künftige Investitionen zur Verfügung stehen.

Seit der Entkonsolidierung von Fresenius Medical Care im Jahr 2023 behandelt Fresenius seine Beteiligung als Finanzinvestition. Mit dem Verkauf eines wesentlichen Teils seiner Anteile im Jahr 2025 erreichte das Unternehmen einen Meilenstein in der Transformation unter #FutureFresenius. Seitdem hat Fresenius seine Beteiligung aktiv verwaltet und im Zuge der Aktienrückkaufprogramme von Fresenius Medical Care anteilig Aktien verkauft.

Mit der heute angekündigten Transaktion setzt Fresenius seine Transformation konsequent fort und unterstreicht sein Bekenntnis zu einer disziplinierten Kapitalallokation, langfristigem profitablen Wachstum und nachhaltiger Wertschaffung. Fresenius wird seine verbleibende Beteiligung weiterhin aktiv managen und deren Entwicklung unter Berücksichtigung der Marktbedingungen, der Kapitalallokationsprioritäten und bestehender Lock-up-Vereinbarungen fortlaufend bewerten.

Weitere Informationen (Hinweis für die Redaktion)

Transaktionsdetails

Für die verbleibenden Anteile von Fresenius gilt eine Sperrfrist von bis zu 45 Tagen

Der erwartete Buchgewinn im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich wird in den Ergebnissen des Fresenius-Konzerns für das dritte Quartal 2026 berücksichtigt und als Sondereinfluss ausgewiesen

Beteiligung an Fresenius Medical Care: Wichtige Ereignisse

Zum Zeitpunkt der Entkonsolidierung im Jahr 2023 hielt Fresenius 32,2 Prozent des Aktienkapitals von Fresenius Medical Care. Im März 2025 erzielte Fresenius durch eine kombinierte Emission von Aktien im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens und von in Fresenius Medical Care-Aktien umtauschbaren Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2028 einen Bruttoerlös von rund 1,1 Milliarden Euro. Nach dieser ersten Veräußerung hielt Fresenius rund 28,6 Prozent. Im August 2025 leitete Fresenius Medical Care eine Reihe von Aktienrückkaufprogrammen ein, in deren Rahmen Fresenius anteilig Aktien verkaufte, um seinen Anteil in etwa zu erhalten. Im August 2026 platzierte Fresenius weitere 7,8 Millionen Aktien bei institutionellen Investoren. Nach dieser Transaktion hält Fresenius etwa 25,0 Prozent

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und ist weiter der größte Aktionär.

Pressekontakt:

Timo Lindemann

Group Communications

Fresenius SE & Co. KGaA

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg

Deutschland

M +491511 5515324

timo.lindemann@fresenius.com

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Fresenius (XFRA: FRE, OTC: FSNUY) ist ein weltweit tätiges, therapiefokussiertes Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe. Die Mission des Unternehmens ist es, Menschenleben zu retten und zu verbessern. Über Fresenius Kabi und Fresenius Helios stellt Fresenius systemrelevante, innovative und bezahlbare Medizin entlang der gesamten Versorgungskette bereit: Fresenius Kabi ist ein führender Anbieter lebensrettender Arzneimittel, klinischer Ernährung und Medizintechnik für kritisch und chronisch kranke Patientinnen und Patienten und erreicht mit seinem Produktportfolio jährlich rund 450 Millionen Menschen. Fresenius Helios ist Europas größter privater Krankenhausbetreiber und behandelt rund 27 Millionen Patientinnen und Patienten pro Jahr.

Mit mehr als 178.000 Mitarbeitenden und Aktivitäten in über 60 Ländern erzielte Fresenius im Jahr 2025 einen Umsatz von 22,6 Milliarden Euro.

Weitere Informationen unter

www.fresenius.com/de

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Fresenius SE & Co. KGaA

Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland / Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11852

Aufsichtsratsvorsitzender: Wolfgang Kirsch

Persönlich haftende Gesellschafterin: Fresenius Management SE

Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland / Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11673

Vorstand: Michael Sen (Vorsitzender), Pierluigi Antonelli, Sara Hennicken, Dr. Michael Moser, Dr. Christian Pawlu

Aufsichtsratsvorsitzender: Wolfgang Kirsch

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Die Fresenius SE & Co. KGaA ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehört zum DAX 40. Die Aktien werden auf Xetra, dem elektronischen Handelsplatz der Deutschen Börse, unter dem Tickersymbol FRE gehandelt.

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Die Fresenius SE & Co. KGaA unterhält ein gesponsertes Level-I-ADR-Programm, das in den Vereinigten Staaten auf der OTC-Markets-Plattform unter dem Tickersymbol FSNUY im Freiverkehr gehandelt wird, wobei das Verhältnis vier American Depository Receipts zu einer Stammaktie beträgt. Verwahrbank: J.P. Morgan Chase Bank N.A. ISIN: US35804M1053 ● CUSIP: 35804M105

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Vor einem etwaigen künftigen Umtausch von Anleihen in Aktien von Fresenius Medical Care sowie vor einer etwaigen Aktieneinziehung durch Fresenius Medical Care im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms. Zusatzmaterial zur Meldung:

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20260820_FSE_Presseinformation_Aktienverkauf_FME

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