EQS-News: hep global entwickelt 12,6 MWp Solarpark mit Batteriespeicher in Mintraching

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hep global entwickelt 12,6 MWp Solarpark mit Batteriespeicher in Mintraching



20.08.2026 / 11:11 CET/CEST

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hep global entwickelt 12,6 MWp Solarpark mit Batteriespeicher in Mintraching



Güglingen, 20. August 2026 – Die hep global GmbH (hep global), Spezialist für die Entwicklung von Solarprojekten, hat im bayrischen Mintraching nahe Regensburg einen Solarpark mit 12,6 MWp Leistung sowie integriertem Batteriespeicher entwickelt. Nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen haben die Bauarbeiten begonnen. Bauausführendes Unternehmen ist die ZaberSolar GmbH. Die Inbetriebnahme des Solarparks ist für Ende 2026 vorgesehen.

Der Solarpark Mintraching entsteht auf einer Fläche von rund 12,2 Hektar unmittelbar entlang der zweigleisigen Bahnstrecke Passau-Obertraubling. Künftig kann der Solarpark jährlich rund 14,4 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen und damit laut Statistischem Bundesamt knapp 4.200 Haushalte mit erneuerbarer Energie versorgen. Der integrierte Grünstromspeicher mit 8,6 MWh Kapazität und einer Leistung von 4,3 MW erweitert die technischen Einsatzmöglichkeiten des erzeugten Stroms. Überschüssig erzeugter Solarstrom kann zwischengespeichert und bei Bedarf flexibel ins Netz eingespeist werden.

Besonderheiten der Projektentwicklung: Potenzielle Bodendenkmäler

Während der Projektentwicklung erteilte das Bayrische Landesamt für Denkmalpflege dem Solarpark Mintraching eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis mit Auflagen. Unter der Erde werden archäologische Strukturen aus vergangenen Siedlungsperioden vermutet. Deshalb werden die Bauarbeiten durch archäologische Fachkräfte begleitet. „Solche Maßnahmen erfordern eine enge Abstimmung zwischen Projektentwicklung, Behörden, Archäologie und Bau und sind ein wichtiger Beitrag zum verantwortungsvollen Umgang mit Kulturgut“, erläutert Katharina Walter, Senior Associate Project Development Germany bei hep global.

Ökologische Belange im Blick

Auch ökologische Belange wurden frühzeitig in die Planung integriert und werden während der Bauzeit fachlich begleitet. Für ein auf der Fläche nachgewiesenes Brutvorkommen des Braunkehlchens werden Artenschutzmaßnahmen umgesetzt. Zusätzliche Grünland-, Hecken- und Saumflächen sollen die Lebensraumstruktur auf der Fläche erweitern.

Besondere Anforderungen ergaben sich zudem aus der Lage im Wasserschutzgebiet. Planung und Bauausführung berücksichtigen strenge Vorgaben zum Materialeinsatz und zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Gleichzeitig entfällt im späteren Betrieb des Solarparks der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln auf der Fläche, die optionaler Teil des bisherigen Nutzungskontexts waren.



Über den hep global-Konzern

Der hep global-Konzern ist ein international tätiger Projektentwickler für Solarparks und Batteriespeicherprojekte. Seit über 15 Jahren entwickelt und plant das inhabergeführte Unternehmen aus Baden-Württemberg Projekte für erneuerbare Energien, insbesondere in Europa, Japan und Nordamerika. Der strategische Fokus liegt dabei auf Greenfield-Projekten sowie auf der Integration von Batteriespeichern. Weltweit beschäftigt hep global rund 120 Mitarbeitende und ist mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Italien, Polen, den USA, Kanada und Japan vertreten.



Pressekontakt:

Evelyn Kilinc

Römerstraße 3

D-74363 Güglingen

E-Mail: presse@hep.global

www.hepsolar.com

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