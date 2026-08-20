Hongkong, ⁠20. Aug (Reuters) - Der Gründer des hochverschuldeten chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Zudem werde sein gesamtes persönliches Vermögen eingezogen, teilte das ‌Gericht am Donnerstag in der südchinesischen Stadt Shenzhen mit. Hui Ka Yan hatte sich im ⁠April ⁠unter anderem wegen der Veruntreuung von Geldern und Betrugs bei der Kapitalbeschaffung schuldig bekannt. Das Gericht verhängte zudem eine Geldstrafe von 8,82 Milliarden Yuan (1,31 Milliarden Dollar) gegen Evergrande und ‌sieben Milliarden Yuan gegen die ‌Tochtergesellschaft Hengda Real Estate. Fünf weitere Manager erhielten Haftstrafen zwischen sechs und 18 Jahren.

Evergrande, einst Chinas ⁠führender Bauträger, ist seit 2021 beim Großteil seiner ‌Verbindlichkeiten in Höhe von ⁠300 Milliarden Dollar in Zahlungsschwierigkeiten. Die Probleme des Konzerns gelten als sinnbildlich für die Krise im Immobiliensektor, die die zweitgrößte Volkswirtschaft ‌der Welt seit ⁠langem belastet. Das Urteil ⁠gegen Hui markiert das Ende seines Aufstiegs vom einfachen Mann zum Multimilliardär, dürfte den in- und ausländischen Gläubigern von Evergrande jedoch kaum Trost spenden.

(Bericht von Reutres Reportern in Peking und Clare Jim in Hongkong, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)