Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.08.2026

onvista · Uhr
Thema: Dividenden-AristokratenKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 20. August 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AEGONBericht 2. Quartal 2026
Alibaba (ADR)Bericht 1. Quartal 2027
CTS EventimBericht 2. Quartal 2026
Deere & CoBericht 3. Quartal 2026
Fortescue Metals GroupBericht Geschäftsjahr 2026
Hoeegh AutolinersBericht 2. Quartal 2026
Mayr MelnhofBericht 2. Quartal 2026
Northern Star ResourcesBericht Geschäftsjahr 2026
Platform GroupBericht 2. Quartal 2026
PZUBericht 2. Quartal 2026
Ross StoresBericht 2. Quartal 2026
SBOBericht 2. Quartal 2026
ToniesBericht 2. Quartal 2026
UniqaBericht 2. Quartal 2026
WalmartBericht 2. Quartal 2027

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alibaba (ADR)
CTS Eventim
Walmart
Hoeegh Autoliners
Uniqa
Tonies
Deere & Co
Platform Group
AEGON
Fortescue Metals Group
SBO
PZU
Ross Stores
Mayr Melnhof
Northern Star Resources

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