Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.08.2026
onvista · Uhr
Thema: Dividenden-AristokratenKI
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 20. August 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AEGON
|Bericht 2. Quartal 2026
|Alibaba (ADR)
|Bericht 1. Quartal 2027
|CTS Eventim
|Bericht 2. Quartal 2026
|Deere & Co
|Bericht 3. Quartal 2026
|Fortescue Metals Group
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Hoeegh Autoliners
|Bericht 2. Quartal 2026
|Mayr Melnhof
|Bericht 2. Quartal 2026
|Northern Star Resources
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Platform Group
|Bericht 2. Quartal 2026
|PZU
|Bericht 2. Quartal 2026
|Ross Stores
|Bericht 2. Quartal 2026
|SBO
|Bericht 2. Quartal 2026
|Tonies
|Bericht 2. Quartal 2026
|Uniqa
|Bericht 2. Quartal 2026
|Walmart
|Bericht 2. Quartal 2027
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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