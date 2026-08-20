Fuest sieht Handlungsbedarf durch Zinsanstieg - Südekum gegen Sparkurs

Berlin, 20. Aug (Reuters) - ⁠Ifo-Präsident Clemens Fuest fordert die Bundesregierung angesichts stark gestiegener Anleiherenditen zum Handeln auf. "Der Anstieg der Zinsen auf Staatsanleihen ist Ausdruck wachsender Sorge über steigende Staatsverschuldung und drohende höhere Inflation", sagte der Chef des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. "Deutschland sollte eine überzeugende, mehrjährig angelegte Strategie zur Senkung der Staatsausgaben und zur Stärkung des Wirtschaftswachstums vorlegen." Dabei sollten investive Ausgaben allerdings geschont werden. "Das würde das Vertrauen in ‌die deutschen Staatsfinanzen stärken und die Zinskosten senken", betonte Fuest.

Der Berater von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Jens Südekum, hat Forderungen nach einem Sparkurs der Bundesregierung als Antwort auf die stark gestiegenen Zinsen für Staatsanleihen widersprochen. "Jetzt einen strikten Sparkurs in Deutschland als ⁠Reaktion auf eine ⁠internationale Krise zu fordern, verkennt die Ursache des Zinsanstiegs und geht in dieser Pauschalität ins Leere", sagte Südekum der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Zinsanstieg sei Folge der globalen Unsicherheiten, vor allem durch Trumps Iran-Krieg. "Er hat nichts mit der deutschen Fiskalpolitik zu tun", sagte der Düsseldorfer Ökonom. Die Krisen, insbesondere im Nahen Osten, ließen höhere Energiepreise und Inflation befürchten. Darauf reagierten die Anleihekurse. Die einzige richtige Antwort auf die Krise sei, den Investitionskurs bei Infrastruktur und Klimaschutz fortzusetzen: "Wir müssen weg von den teuren Energieimporten, hin ‌zu den Erneuerbaren. Das schafft Wachstumsimpulse und sichert die Schuldentragfähigkeit", sagte Südekum.

Unterstützung bekommt ‌Fuest von Monika Schnitzer, der Vorsitzenden des Sachverständigenrats Wirtschaft. "Es ist sehr wichtig, dass wir die Ausgaben in Deutschland jetzt konsolidieren und auch die Verteidigungsausgaben wieder in die Regeln der Schulden einbeziehen", sagte die Wirtschaftsweise der FAZ. Sie sei allerdings skeptisch, was den Willen der Politik zu ⁠Kürzungen angehe: Sie bezeichnete es als "Armutserklärung", wenn jetzt selbst die von der Bundesregierung geplante Abschaffung der Rente mit 63 scheitern könnte. "Wenn die ‌Regierung das Rentenpaket wieder aufschnürt, dann fällt wirklich etwas auseinander, dann ⁠sehe ich auch für andere Reformprojekte schwarz", sagte Schnitzer.

Die Renditen für Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit sind in dieser Woche auf rund 3,3 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit mehr als 15 Jahren gestiegen. Am Donnerstag gaben sie etwas nach. Höhere Renditen sind für Finanzminister Klingbeil eine schlechte Nachricht, da sie die Aufnahme neuer Schulden ‌verteuern und den Spielraum für andere Ausgaben wie Investitionen oder Sozialleistungen ⁠einschränken.

TANKRABATT SORGT FÜR MINUS

Zuletzt sind die Steuereinnahmen von Bund ⁠und Ländern nur leicht gestiegen. Sie erhöhten sich im Juli um 0,8 Prozent zum Vorjahresmonat auf 66,28 Milliarden Euro, wie aus dem Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. In den ersten sieben Monaten zogen die Einnahmen ebenfalls um 0,8 Prozent an auf 517,46 Milliarden Euro. Experten gehen für das Gesamtjahr 2026 von einem Zuwachs von 1,2 Prozent aus.

Auffällig im Juli war der fast achtprozentige Rückgang bei den Einnahmen aus reinen Bundessteuern. "Der größte Einnahmerückgang war dabei erwartungsgemäß bei der Energiesteuer zu verzeichnen." Hier habe es ein Minus von 26 Prozent gegenüber Juli 2025 gegeben. Dies geht auf den Tankrabatt zurück, der nun mit Zeitverzug in der Staatskasse spürbar wird. Mit der auf zwei Monate befristeten Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe sollten Verbraucher und Unternehmen entlastet ⁠werden, nachdem der Iran-Krieg die Spritpreise hochgetrieben hatte. Zuwächse gab es dagegen beim Aufkommen aus der Lohnsteuer, der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge sowie der Mehrwertsteuer.

(Bericht von Rene Wagner und Christian Krämer, redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)