IBM und Nebius im Fokus - Moderna schnellt hoch

Willkommen zu deinem Markt-Update mit Nico Santura. Heute ersetzt Nico die reguläre Sendung „Börse & Märkte LIVE“ als Premiere-Video. Unter anderem sind diese Themen geplant:

Sind Aktien jetzt zu teuer?

Nach dem FOMC-Protokoll schaut Nico auf den Nasdaq, die Aktien-Risikoprämie, das sehr bullische BofA-Sentiment und die hohen Mittelzuflüsse. Wir ordnen ein, ob die Sorglosigkeit am Markt inzwischen zu groß geworden ist.

IBM: Quantencomputeraktie im Blick

IBM rückt mit dem Thema Quantencomputer stärker in den Fokus. Wir schauen darauf, welche Chancen sich daraus ergeben könnten und wie die Aktie im aktuellen Umfeld einzuordnen ist.

Nebius: Hoher Kapitalbedarf

Bei Nebius bleibt der KI-Infrastruktur-Case spannend, gleichzeitig rückt der hohe Kapitalbedarf in den Vordergrund. Nico ordnet ein, worauf Anleger bei der Aktie jetzt achten sollten.

Moderna & Biontech steigen endlich

Auch im Biotech-Sektor kommt Bewegung auf. Moderna und Biontech legen wieder zu – wir schauen darauf, ob daraus mehr als nur eine kurzfristige Gegenbewegung entstehen könnte.