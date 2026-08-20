IBM und Nebius im Fokus - Moderna schnellt hoch
In der heutigen Sendung geht es unter anderem um Consumer Staples, Software-Aktien, Lowe’s, Target, TJX, CrowdStrike, Snowflake, Arista Networks, Atlassian, Broadcom, Honeywell Aerospace, Schneider Electric, Gilead und Take-Two Interactive.
Willkommen zu deinem Markt-Update mit Nico Santura. Heute ersetzt Nico die reguläre Sendung „Börse & Märkte LIVE“ als Premiere-Video. Unter anderem sind diese Themen geplant:
Sind Aktien jetzt zu teuer?
Nach dem FOMC-Protokoll schaut Nico auf den Nasdaq, die Aktien-Risikoprämie, das sehr bullische BofA-Sentiment und die hohen Mittelzuflüsse. Wir ordnen ein, ob die Sorglosigkeit am Markt inzwischen zu groß geworden ist.
IBM: Quantencomputeraktie im Blick
IBM rückt mit dem Thema Quantencomputer stärker in den Fokus. Wir schauen darauf, welche Chancen sich daraus ergeben könnten und wie die Aktie im aktuellen Umfeld einzuordnen ist.
Nebius: Hoher Kapitalbedarf
Bei Nebius bleibt der KI-Infrastruktur-Case spannend, gleichzeitig rückt der hohe Kapitalbedarf in den Vordergrund. Nico ordnet ein, worauf Anleger bei der Aktie jetzt achten sollten.
Moderna & Biontech steigen endlich
Auch im Biotech-Sektor kommt Bewegung auf. Moderna und Biontech legen wieder zu – wir schauen darauf, ob daraus mehr als nur eine kurzfristige Gegenbewegung entstehen könnte.
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