Fuest sieht Handlungsbedarf durch Zinsanstieg - Steuereinnahmen schwächeln

Berlin, 20. Aug (Reuters) - ⁠Ifo-Präsident Clemens Fuest fordert die Bundesregierung angesichts stark gestiegener Anleiherenditen zum Handeln auf. "Der Anstieg der Zinsen auf Staatsanleihen ist Ausdruck wachsender Sorge über steigende Staatsverschuldung und drohende höhere Inflation", sagte der Chef des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. "Deutschland sollte eine überzeugende, mehrjährig angelegte Strategie zur Senkung der Staatsausgaben und zur Stärkung des Wirtschaftswachstums vorlegen." Dabei sollten investive Ausgaben allerdings geschont werden. "Das würde das Vertrauen in die deutschen Staatsfinanzen ‌stärken und die Zinskosten senken", betonte Fuest.

Die Renditen für Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit sind in dieser Woche auf rund 3,3 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit mehr als 15 Jahren gestiegen. Am Donnerstag gaben sie etwas nach. Höhere Renditen ⁠sind für Finanzminister Lars ⁠Klingbeil eine schlechte Nachricht, da sie die Aufnahme neuer Schulden verteuern und den Spielraum für andere Ausgaben wie Investitionen oder Sozialleistungen einschränken.

TANKRABATT SORGT FÜR MINUS

Zuletzt sind die Steuereinnahmen von Bund und Ländern nur leicht gestiegen. Sie erhöhten sich im Juli um 0,8 Prozent zum Vorjahresmonat auf 66,28 Milliarden Euro, wie aus dem Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. In den ersten sieben Monaten zogen die Einnahmen ebenfalls um 0,8 Prozent an auf 517,46 Milliarden Euro. Experten gehen für das Gesamtjahr 2026 von einem Zuwachs von 1,2 Prozent aus.

Auffällig im ‌Juli war der fast achtprozentige Rückgang bei den Einnahmen aus reinen Bundessteuern. "Der größte ‌Einnahmerückgang war dabei erwartungsgemäß bei der Energiesteuer zu verzeichnen." Hier habe es ein Minus von 26 Prozent gegenüber Juli 2025 gegeben. Dies geht auf den Tankrabatt zurück, der nun mit Zeitverzug in der Staatskasse spürbar wird. Mit der auf zwei Monate befristeten Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe sollten ⁠Verbraucher und Unternehmen entlastet werden, nachdem der Iran-Krieg die Spritpreise hochgetrieben hatte. Zuwächse gab es dagegen beim Aufkommen aus der Lohnsteuer, der ‌Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge sowie der Mehrwertsteuer.

"GEFAHR EINER STAATSSCHULDENKRISE"

Die Bundesregierung sollte ⁠sich nach den Worten von Ifo-Präsident Fuest auf europäischer Ebene dafür einsetzen, die Anreize zum Abbau der Staatsschulden in der Euro-Zone zu stärken. "Dazu gehört beispielsweise ein Einstieg in die Eigenkapitalunterlegung von Investitionen in Staatsanleihen bei den Banken", sagte der Ökonom. Bislang gelten Staatsanleihen als risikoarm und brauchen keinen Risikopuffer gegen Ausfälle.

Als ein Auslöser des globalen Renditeanstiegs gilt die ‌Sorge über eine Eskalation des Konflikts im Nahen Osten. Anleger befürchten, ⁠dass ein längerer Iran-Krieg die Energiepreise und damit die Inflation ⁠hochhalten könnte. Dies könnte etwa die Europäische Zentralbank (EZB) zu weiteren Zinserhöhungen zwingen, um die Teuerung zu bekämpfen. Hinzu kommt eine hohe Verschuldung in Deutschland angesichts milliardenschwerer Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung.

Besonders im Fokus stand diese Woche Frankreich, wo die 30-jährige Staatsanleihe zeitweise so hoch rentierte wie seit 2008 nicht mehr. In den USA, dem wichtigsten Anleihemarkt der Welt, erreichten die Renditen 30-jähriger Papiere mit 5,321 Prozent den höchsten Stand seit 2007. Ein weiterer Faktor dahinter ist der wachsende Konkurrenzdruck durch enorme Anleiheemissionen großer US-Technologiekonzerne, die ebenfalls um das Geld der Investoren werben. Dies treibt vor allem in den USA die Renditen.

Der Wirtschaftsweise Gabriel Felbermayr sieht in den steigenden Renditen an den Anleihemärkten ein Warnsignal. "Man muss sich um die Stabilität der globalen Anleihemärkte Sorgen machen", sagte das ⁠Mitglied im Sachverständigenrat Wirtschaft am Mittwoch zu Reuters. Das Schuldenmachen sei nun überall deutlich teurer. "Aber nicht nur das: Die Gefahr einer größeren globalen Staatsschuldenkrise ist aktuell sehr hoch."

(Bericht von Rene Wagner und Christian Krämer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)