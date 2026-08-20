Washington/Dubai, 20. ⁠Aug (Reuters) - Der Iran hat die jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump mit einem Wirtschaftskrieg scharf zurückgewiesen. Das sei ein Versuch, von innenpolitischen Problemen in den USA abzulenken, teilte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi am Donnerstag mit. "Amerikas Wirtschaftsterrorismus bedroht die ‌Weltwirtschaft und die nationale Souveränität von Ländern auf der ganzen Welt." Der Iran sei offen für einen Dialog mit den USA, verwechsle Verhandlungen jedoch ⁠nicht mit ⁠einer Kapitulation, fügte Mohammad Mochber, ein Berater des geistlichen Oberhaupts des Landes, hinzu. Militärischer Druck und Sanktionen würden die Entschlossenheit des Iran nicht brechen.

Trump hatte am Mittwoch in den sozialen Medien mit einem "Wirtschaftskrieg und einer Isolierung in noch nie dagewesenem Ausmaß" gedroht. Dies richte sich an Länder, die dem ‌Iran "in irgendeiner Weise eine Rettungsleine" zuwerfen. Dann müssten ‌sie selbst mit "enormen wirtschaftlichen Konsequenzen" rechnen.

Trump will die iranischen Bestände an hochangereichertem Uran beschlagnahmen und strebt ein neues, restriktiveres Abkommen über dessen Atomprogramm an. Über den ⁠Stand von Verhandlungen gibt es widersprüchliche Angaben. Während Trump am Dienstag sagte, es ‌fänden keine Gespräche statt, hatte sich sein ⁠Schwiegersohn und Sondergesandter Jared Kushner zuvor optimistisch geäußert.

Die Vereinigten Arabischen Emirate hatten am Dienstag angekündigt, bis auf Weiteres alle Handelsaktivitäten als auch den Austausch und Finanztransaktionen mit dem Iran auszusetzen. Die Emirate sind ‌ein wichtiger Verbündeter der USA und ⁠beherbergen einen großen US-Militärstützpunkt in der ⁠Region.

Ende Februar hatte Trump zusammen mit Israel den Iran angegriffen. Tausende Menschen wurden bislang getötet. Der Konflikt erfasste rasch auch andere Golf-Staaten und hatte starke Auswirkungen auf die Märkte. Denn ein Fünftel der weltweiten Öllieferungen ging bis zum Kriegsausbruch durch die Straße von Hormus. Die Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman ist seitdem weitgehend blockiert. Im April und Juni wurden jeweils Waffenstillstandsabkommen verkündet, die aber nicht hielten.

(Bericht von Kanishka Singh and ⁠Parisa Hafezi, geschrieben von Christian Krämer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)