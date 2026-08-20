IRW-News: FintechWerx International Software Services Inc.: Fred Zdan tritt dem FintechWerx-Team bei

IRW-PRESS: FintechWerx International Software Services Inc.: Fred Zdan tritt dem FintechWerx-Team bei

Vancouver, British Columbia - 20. August 2026 / IRW-Press / FintechWerx International Software Services Inc. (CSE: WERX) (FintechWerx oder das Unternehmen) freut sich, nach der kürzlich erfolgten Übernahme der Kreditplattform Ruby Loans durch FintechWerx die Ernennung von Fred Zdan zum Chief Executive Officer der hundertprozentigen Tochtergesellschaft FinanceWerx Solutions Inc. (FinanceWerx) bekannt zu geben.

Zdan ist Gründer von Ruby Loans und verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Kreditvergabe, Technologie und Geschäftsentwicklung. Als Fellow Chartered Professional Accountant (FCPA, FCMA) mit MBA-Abschluss entwickelte Zdan Ruby Loans, um die Herausforderungen für kleine und mittlere Unternehmen, die eine Finanzierung suchen, und die Finanzinstitute, die ihnen dienen, zu meistern. Seine Erfahrung umfasst Finanzmanagement, strategische Führung und die Entwicklung technologieorientierter Kreditvergabelösungen; er wird die Kontinuität zwischen der ursprünglichen Vision der Plattform und der nächsten Stufe der Kommerzialisierung unter FintechWerx gewährleisten.

Laut George Hofsink, Chief Executive Officer von FintechWerx, ist Fred außergewöhnlich gut positioniert, um Ruby Loans in die nächste Wachstumsphase zu führen.

Fred besitzt sowohl ein tiefgreifendes Verständnis des Kreditmarktes als auch genaue Kenntnisse der von uns erworbenen Technologie, so Hofsink. Ruby Loans stellt eine wichtige Erweiterung des FintechWerx-Ökosystems dar und, nachdem der Gründer das Geschäft leiten wird, verfügen wir über das Know-how und die Kontinuität, um auf dem aufzubauen, was bereits entwickelt wurde.

Ruby Loans ist eine Kreditplattform für kleine und mittlere Unternehmen und gibt Kreditnehmern die Kontrolle über die Einleitung ihrer Kreditanfragen und rationalisiert den Prozess der Kreditvergabe, indem viele der sonst manuellen Schritte automatisiert werden, die für die Vorbereitung von Kreditunterlagen für Kleinunternehmen zur Genehmigung erforderlich sind. Die Plattform kombiniert Prozesse und Tools und ist so konzipiert, dass sie den Antrag durch einen mehrstufigen Prozess führt, der von der Anfrage mit den vom Kreditnehmer gesammelten Informationen bis hin zur Einreichung und Bewertung von Schlüsseldokumenten sowie einer Finanz- und Risikobewertung reicht. Das angestrebte Ergebnis ist die Generierung einer qualitativ hochwertigen Kreditanfrage vor der Einbindung von Mitarbeitern des Kreditrisikomanagements.

In seiner neuen Rolle wird Fred Zdan die Kommerzialisierung und Weiterentwicklung von Ruby Loans leiten, wobei der Schwerpunkt auf der Ausweitung der Beziehungen zu Finanzinstituten und Kreditgebern, der Beschleunigung der Markteinführung und der Identifizierung von Möglichkeiten zur Integration der Plattform in die umfassendere Finanztechnologieinfrastruktur von FintechWerx liegt.

Ich habe Ruby Loans auf der Grundlage einer einfachen Idee entwickelt: Wir könnten die Kreditvergabe an kleine Unternehmen deutlich effizienter gestalten, ohne dabei auf das Urteilsvermögen und das Fachwissen von Kreditgebern zu verzichten, die sie in den Prozess einbringen, erklärt Zdan. Als Teil von FintechWerx erhalten wir die Technologie, die Ressourcen und eine breitere Plattform, um diese Idee noch auszuweiten. Mein Fokus liegt nun auf der Kommerzialisierung, dem Aufbau von Beziehungen zu Finanzinstituten und darauf, Ruby Loans für mehr Kreditgeber und die von ihnen betreuten Unternehmen nutzbar zu machen.

Die Ernennung folgt auf den Abschluss der Übernahme von Ruby Loans durch FintechWerx im Juli 2026 und stellt den nächsten Schritt in der Strategie des Unternehmens dar, seine Finanztechnologieplattform um ergänzende Fähigkeiten für Kreditvergabe, Zahlungen, Daten und damit verbundene Finanzdienstleistungen auszubauen.

Über FintechWerx

FintechWerx ist ein kanadisches Finanztechnologieunternehmen, das Onboarding-, Zahlungs-, Identitätsverifizierungs-, Betrugspräventions- und Datendienste für Händler, unabhängige Vertriebsorganisationen und Zahlungsdienstleister bereitstellt und eine Alternative zur Nutzung einer Vielzahl unterschiedlicher Anbieter bietet. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.sedarplus.ca oder auf der Website des Unternehmens unter www.FintechWerx.com.

Francisco Carasquero, Mitbegründer und CFO von FintechWerx

FintechWerx International Software Services Inc.

Tel: (236) 761-WERX (9379)

E-Mail: info@FintechWerx.com

Website: www.FintechWerx.com

Twitter: www.X.com/fintechwerx

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zur Kommerzialisierung und weiteren Entwicklung von Ruby Loans, zum Ausbau der Beziehungen zu Finanzinstituten und Kreditgebern, zur erwarteten Marktakzeptanz der Ruby Loans-Plattform, zur Integration von Ruby Loans in die umfassendere Finanztechnologieinfrastruktur von FintechWerx, zu den Plänen des Unternehmens, seine Finanztechnologieplattform und seine Kreditvergabekapazitäten auszubauen, sowie zu den erwarteten Auswirkungen der Ernennung von Herrn Zdan auf den Ausbau und die Entwicklung von Ruby Loans.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Überzeugungen und Annahmen des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, Ruby Loans erfolgreich zu vermarkten und weiterzuentwickeln, Beziehungen zu Finanzinstituten und Kreditgebern aufzubauen und auszubauen, Ruby Loans in die bestehende Technologie des Unternehmens zu integrieren und seine übergeordnete Geschäftsstrategie umzusetzen. Diese Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen.

Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Kommerzialisierung und Einführung neuer Technologien, der Integration erworbener Technologien, dem Wettbewerb, Veränderungen der Markt- und Wirtschaftsbedingungen, der Fähigkeit des Unternehmens, bei Bedarf Finanzmittel zu beschaffen, regulatorischen Entwicklungen sowie sonstigen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäfts- und Betriebstätigkeit des Unternehmens.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weder die Canadian Securities Exchange noch die Canadian Investment Regulatory Organization hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt noch abgelehnt.

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